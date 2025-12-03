11'inci Yargı Paketi komisyonda: İnternet kısıtlamalarına yenileri mi geliyor?

AKP grubunun TBMM Başkanlığı'na sunduğu, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Teklifte en dikkat çeken düzenlemelerden biri de mahkeme kararı beklenmeden internet ortamından içeriğin kaldırılabilmesine olanak sağlanması. Düzenlemeyle, mahkemeye başvurulduğunda ayrıntılı bir inceleme yapılmaksızın, ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği durumlarda karar verilebilecek.

Düzenlemeyle Türkiye'de günlük erişimi on milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları da kapsıyor. Söz konusu sağlayıcılar, şikayet edilen içeriği kaldırmaması halinde başvuru üzerine internet trafiği bant genişliğinin daraltılma oranı artırılıyor. Mevcut durumda uygulanan yüzde 50 daraltma oranı, bu yeni düzenlemeyle yüzde 90'a kadar çıkarılabilecek.

OTORİTERLEŞME YASALARI

Komisyon üyesi CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, iktidar partisinin teklif ile hayata geçirmek istediği düzenlemelere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Alp "Özellikle internet kullanıcılarının dijital ayak izlerini takip ederek cezalandırma amacı güden ve bizim “trol yasası” olarak nitelendirdiğimiz düzenlemeler yeni “otoriterleşme yasaları” olarak karşımıza çıktı. Kanun bu şekilde yasalaşırsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na tanınan aşırı yetkiler, idari gücün gereksiz ve ölçüsüz biçimde genişlemesine yol açacak ve kurumun çevrimiçi içeriğin bir idari organ tarafından fiilen izlenip müdahale edilen bir yapıya dönüşmesine yol açacaktır" dedi.

İNFAZ YASASINDA AYRIM

Alp, teklifte yer alan ve kamuoyunda "covid izni, kısmi af" olarak da adlandırılan uygulamanın kapsamını genişletecek düzenlemeye ilişkin "İnfaz yasasında siyasi mahkümların kapsam dışı bırakılması niyeti ise devam ediyor. Bu yöndeki Anayasaya aykırılık iddialarımız iktidar kanadı oyları ile toplantının başında reddedildi. Muhalefetin itirazları devam ediyor" dedi.