12. yargı paketi hazırlıkları… 'IBAN mağdurlarına' yönelik çalışma başlatıldı

Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra TBMM'de AKP grubunda 12. yargı paketinde yer alacak düzenlemeler ilişkin çalışmalar sürüyor. Pakette hangi düzenlemelere yer verileceği konusu önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Pakette, son aylarda gündeme gelen ve kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak adlandırılanlara yönelik düzenlemenin yer alıp almayacağı konusundaki beklentilere ilişkin AKP’nin bir çalışma başlattığı öğrenildi. Banka hesaplarının menfaat amaçlı veya kasıtlı olarak kullandırılıp kullandırılmadığı konusunda mağduriyet durumunda Yargıtay aşamasında bu sorunun zaten çözüldüğüne işaret eden yetkililer, "Çoklu dolandırıcılık, eylemin devamlılığı ve çoklu dolandırıcılık konusunda faile verilen cezalar" açısından bir inceleme yapılmak üzere çalışma başlatıldığını belirtti. Yetkililer, bu çalışmanın düzenleme yapılacağı anlamına gelmediğini, konunun incelendiğini, bu çalışma sonucunda düzenleme yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini ifade etti.

12. yargı paketinde yargı süreçlerinin hızlandırılması ve makul sürelerde yargılanma hakkına ilişkin düzenlemelerin yer alması hedefleniyor. Pakette infazla ilgili düzenlemeler ile "suça sürüklenen çocuklar" konusunda düzenleme yer almayacağı, suça sürüklenen çocuklar konusunda yarı bir düzenleme düşünüldüğü ifade edildi.

'SÜRESİZ NAFAKA' KARARI

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’nin "süresiz nafaka" ile ilgili verdiği kararın ardından bu konuda nasıl bir düzenleme yapılacağı gündeme geldi. AKP'li yetkililer, kararın gerekçesinin beklendiğini ifade ederek, düzenlemenin gelecek yasama yılında yapılacağını söyledi.