13 belediye personelinin hapsi istendi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

İstanbul Gayrettepe’deki gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan ve 29 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin hazırlanan 55 sayfalık iddianamede aralarında dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları, ruhsatta imzası bulunan kamu görevlileri ile itfaiye çalışanlarının da olduğu 13 kişinin 17’şer yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ruhsat verildikten sonra mekânın belediye tarafından denetlendiğine ilişkin bir yazı bulunmadığı, mekândaki yangın çıkışına istinaden 2013’te bir yurttaşın şikâyette bulunduğu ancak şikâyetin dikkate alınmadığı belirtildi. Sanıklar, iddianamede yer verilen beyanlarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. İddianame, işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ana dava ile birleştirildi.