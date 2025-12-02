14 gazeteci işten çıkarılmıştı: Sözcü TV’nin başına Yılmaz Özdil getirildi

Önceki gün 14 gazetecinin işten çıkarılmasıyla gündeme gelen Sözcü TV’nin başına Yılmaz Özdil getirildi.

Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu.

İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlendirildi.

Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

NELER YAŞANDI?

Sözcü TV dün, aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın da olduğu 14 çalışanının işine son vermişti.

Kanal, şu gazetecilerle yollarını ayırmıştı:

Özgür Çakmakçı - Genel Yayın Yönetmeni

Hakan Durmuş - Yayın Koordinatörü

Emel Okaygün - Haber Müdürü

Dora Mengüç - Haber Müdürü

Cem Özkeskin - İstanbul Haber Müdürü

Gülşah İnce - Sunucu

Fırat Fıstık - Muhabir

Meral Danyıldız - Muhabir

Ozan Kelleci - Muhabir

Mehmet Bal - Muhabir

Onurcan Kankal - Kameraman

"YOLUN SONUNA GELDİK"

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü görevine son verilmesinin ardından çalışma arkadaşlarına veda mesajı göndermişti.

Çakmakçı, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok sevgili Sözcü TV Ailesi, çalışma arkadaşından çok daha yakın hissettiğim dostlar; 3 yıla yakındır birlikte yürüdüğümüz yolun sonuna geldik. Profesyonel hayatta başlangıçlar ve bitişler çok doğaldır, bugün de bunlardan birini yaşıyoruz.

Sözcü TV'nin bebekliği, gençliği ve olgunluğuna hep birlikte şahit olduk, çok önemli bir yayıncılık başarısına imza attık . Sayenizde bu kısa sürede ülkenin en güvenilir televizyon markalarından biri olduk. Reytinglerde hiçbir televizyonun bu kadar kısa sürede başaramadığı yerlere geldik, tüm haber kanalları içinde zirvedeyiz . Dijital mecralarda yine haber kanalları içinde en çok izlenen ve maddi gelir elde eden Sözcü TV oldu. Bütün siyasi baskılara, haksız rekabete, karartmalara ve ekonomik zorluklara rağmen hep büyüdük. Televizyonun marka değerini hep birlikte yükselttik. Onlarca ceza yedik ama kimse yaptığımız haberleri yalanlayamadı, yılmadık .

Siz de doğru bildiğinizi cesaretle söylemekten geri durmadınız. Bağımsız gazetecilik ve yayıncılık yapmanın hiç bu kadar zor olmadığı bir dönemde hepiniz yaptığınız işlerle parladınız, ülkeye umut oldunuz. Sağolun.

Siz olmasaydınız ne bu marka ne de bu başarılar olurdu. Sizinle çalışmak bir onurdu. İyi ki varsınız. Bugün itibariyle Sözcü Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz. Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla...”