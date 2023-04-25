14 Mayıs'a bu görüntülerle gidiyoruz: Vali de seçim çalışmasına katıldı
AKP milletvekili adayı Abdulhamit Gül'ün partisine ve ve Erdoğan'a destek istediği seçim çalışmasına Gaziantep Valisi Davut Gül de eşlik etti.
AKP Gaziantep Milletvekili Adayı ve Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'e gitti.
Ziyaretlerinden birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy istediği görülen Abdulhamit Gül'ün yanında Vali Davut Gül'ün de yer alması dikkat çekti.
Seçim çalışmalarında devlet olanaklarını da kullanan AKP'ye yönelik "parti devleti" eleştirilerini haklı çıkaran bu görüntüler tepkiye yol açtı.
"TAKDİR MİLLETİMİZİNDİR"
CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, sosyal medya hesabından skandal görüntüyü paylaşıp, şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep Valisi Davut Gül AKP milletvekili adayı Abdülhamit Gül ile seçim çalışmasında AKP Genel Başkanına oy istiyor. Takdir 14 Mayıs’ta milletimizindir."
Gaziantep Valisi Davut Gül AKP milletvekili adayı Abdülhamit Gül ile seçim çalışmasında AKP Genel Başkanına oy istiyor. Takdir 14 Mayıs’ta milletimizindir. pic.twitter.com/zozqbQnrwz— Mehmet Neşet Uçar???? (@NesetUcarCHP) April 25, 2023
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