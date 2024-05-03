14 Mayıs’tan sonra bir lider daha görevi bırakıyor: ‘Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor’
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra muhalefet partilerindeki liderlerin değişim süreci devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da görevinden ayrılacağını açıkladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5
televizyonu'nda “Gündem Türkiye” programında konuştu. Genel Başkanlık
görevinden ayrılacağını açıklayan ve Ekim ayı öncesinde bir olağanüstü kongre
gerçekleştireceklerini söyleyen Karamollaoğlu, “Artık sağlığım bu görevi yerine
getirmeme izin vermiyor" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te
katıldığı “Gündem Türkiye” isimli programda genel başkanlık görevinden sağlık
sorunları nedeniyle ayrılacağını açıkladı. Normal şartlarda Ekim ayında
yapılması planlanan kongrenin öne çekileceğini söyleyen Karamollaoğlu, yeni
genel başkanın teşkilatlarının görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğini,
isim tekliflerine açık olduklarını ve siyaseti değil, sadece genel başkanlık
görevini bıraktığını açıkladı.
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