14 Mayıs’tan sonra bir lider daha görevi bırakıyor: ‘Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor’

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra muhalefet partilerindeki liderlerin değişim süreci devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da görevinden ayrılacağını açıkladı.

ANKA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 23:54
14 Mayıs’tan sonra bir lider daha görevi bırakıyor: ‘Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor’
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 televizyonu'nda “Gündem Türkiye” programında konuştu. Genel Başkanlık görevinden ayrılacağını açıklayan ve Ekim ayı öncesinde bir olağanüstü kongre gerçekleştireceklerini söyleyen Karamollaoğlu, “Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te katıldığı “Gündem Türkiye” isimli programda genel başkanlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılacağını açıkladı. Normal şartlarda Ekim ayında yapılması planlanan kongrenin öne çekileceğini söyleyen Karamollaoğlu, yeni genel başkanın teşkilatlarının görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğini, isim tekliflerine açık olduklarını ve siyaseti değil, sadece genel başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

 



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