16 Mart Katliamı'nın üzerinden 45 yıl geçti

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi’nden saldırı tehdidine karşı toplu çıkış yapan hukuk ve iktisat fakültesi öğrencilerinin üzerine daha sonra adının Zülküf İsot olduğu öğrenilen kişi “Kahrolsun komünistler” diye bağırarak bomba atmıştı.

Ardından da öğrencilerin üzerine yaylım ateşi açılmıştı.

İstanbul 6. Ceza Mahkemesi’nin 20 Ekim 2008’de dava için aldığı zaman aşımı kararı, Mart 2010’da Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmış, dosyadan adalet çıkmamıştı.



