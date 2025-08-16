20 yıllık AKP üyesi emekli, Özgür Özel'e böyle feryat etti: 'Bitirdi bizi, artık AK Parti'ye oy vermeyeceğim!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir’de emekli lokalini ziyaret etti.

Özel, emekli vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Özel’i karşılayan Emekliler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Necdet Işıklı, ''Şehrimize geldiğiniz için emeklilerin sorunlarını gündeme getirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ömürlerinin en iyi yıllarını bu devlete, bu millete hizmet ederek geçiren emeklilerimizi, maalesef üzülerek söylüyoruz bir çöp yığını gibi kenara attılar. Geçinemiyoruz, çöp topluyoruz pazarlarda. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Yukarıdakiler de maalesef bizlerin sorunlarıyla ilgilenmiyor, görmüyorlar” dedi.

Özel, emekliler için oluşturulan yeni lokale işaret ederek, ''Duvarda fiyat listesi var, çay 4 lira diyor. Sordum Kırşehir’de, dışarıda çay 15 liraymış. Burada da poğaça 5 lira diyor, dışarıda 20 liraymış. Su 6 lira, o yine 20 lira. Oralet 4 lira. Türk kahvesi 15 lira. Dışarıda Türk kahvesi kaç para? 80, 90 lira. Fiyatlardan memnun sanırım emekliler'' ifadesini kullandı.

EMEKLİ: "KOLTUĞUNDAN KALKIP DA İSTİFA EDEN YOK"

Söz alan bir başka emekli, iktidarı eleştirerek “O kadar ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor, bir tanesi de demiyor ya bir bakan olsun, bir milletvekili olsun. Koltuğundan kalkıp da istifa eden yok. Bu kadar insanlar ölüyor ve 13 asker şehit oldu, efendim araştırılsın diye önerge veriliyor, önergeye ret cevabı geliyor” dedi.

"MİLLET ÇÖPLERDEN MEYVE SEBZE TOPLUYOR AKŞAM SAAT ALTIDAN SONRA KIRŞEHİR PAZARI’NA BİR GELSİN, SARAYDA OTURMASIN"

Özel’e konuşmaları için teşekkür eden bir emekli, ''Akşam konuşmanızı televizyondan görünce ben rahatlıyorum ama kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. Görmüyor ya, halkın sesini duymuyorlar genel başkanım. Millet sayın başkanımın dediği gibi çöplerden akşam saat altıdan sonra Kırşehir Pazarı’na bir gelsin, sarayda oturmasın, gelsin pazara görsün milleti. Adam çöpten meyve topluyor, domates topluyor, salatalık topluyor. Bunlar ayıp değil, yanlış değil'' diye konuştu.

ÖZEL: "8 ÇEYREK ALTIN ALAN EMEKLİ, 2 ÇEYREK ALTINA DÜŞMÜŞ"

Geçmişte AKP’ye oy verenlerin özür dilemesi gerektiğini söyleyen bir esnafa yanıt veren Özel, şunları söyledi:

''Estağfurullah, kimsenin özür dilemesine gerek yok. Herkes ‘iyi olsun’ diye veriyor. Şimdi şöyle yapıyorlar zaten. Ben hep söylüyorum, efendim işte AK Parti’nin üyesiyle, seçmeniyle bu kötü yönetimi karıştırmamak lazım. Geçmişte bütün televizyonlar onlardan yana yayın yaptı. Efendim işte ‘AK Parti’ye kaydolursan şu yardımı alırsın, şunu yaparsın…’ insan üyesi oldu. Şimdi de ‘Bunlar değişirse acaba gelenler bize kızar mı?’ Vallahi hiç kızmayız biz. İşte başkan diyor, ‘Geçmişte yanlış yaptık, şimdi doğruyu bulduk’ diyor.

Kim emeklinin yanındaysa kim ekonomik olarak zor durumda olanların yanındaysa insanlar onu tercih ediyor. Bütün dünyada da sosyal demokrat partiler hep emeklilerden, emekçilerden yani sanayide çalışanlardan ve çiftçilerden oy alır. Biz zaten kurulduğu günden beri halkın partisiyiz. Ümit ediyoruz bundan sonra dünkü mitingde de gördük, Kırşehir’de. Büyük bir coşku, büyük bir heyecan vardı.

Ayrıca ben Türkiye’nin dört bir yanına gidiyorum, Tayyip Bey kızıyor. ‘Eline hesap makinesi almış kuyumcu kuyumcu geziyor’ diyor. Kuyumcuya giriyoruz, soruyoruz şimdi, ‘Bu iktidar geldiğinde emekli maaşı kaç paraydı’ bir de kuyumcular hemen buluyor o tarihte çeyrek altın kaç paraydı. Biz dönüyoruz ve en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyormuş. Şimdi kaç para? 16 bin lira. Kaç para çeyrek altın? 7 bin lira. Bir bölüyor 2.2 çeyrek altın. 8 çeyrek altın alan emekli, 2 çeyrek altına düşmüş. O yüzden de artık zaten bütün emeklilerde, Adalet ve Kalkınma Partisi çok düşük bir oy oranına geldi anketlerde.''

"BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN, BEYOĞLU’NDA İLK EMEKLİ LOKALİNİ AÇMIŞTI"

Özgür Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’i anımsatarak, “Şimdi bir de ‘emekli lokali’ deyince içim birden sabah şöyle bir sızladı. Bu dönem genç belediye başkanlarından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan, Beyoğlu’nda ilk emekli lokalini açmıştı. Ben de gittim, bir pazar günü kahvaltı ettim onlarla. Dün operasyonda aldılar şimdi. Türkiye’de ilk okullara su sebili İnan koydu. Çünkü özellikle Beyoğlu’nda çok zenginler de var, çok yoksullar da var. Okulda su 20 liraya satılıyormuş. Görmüş fakir çocukları çeşmeden su içiyor. Okullara ücretsiz su sebili koydu, sonra biz de yazı yazdık bütün belediyeler koymaya başladı. O gencecik kardeşimizi şimdi aldılar” diye konuştu.

AKP’Lİ EMEKLİ: "HALA ÜYEYİM AMA BUNDAN SONRA AK PARTİ'YE OY VERMEYECEĞİM"

20 yıldır AKP'li olduğunu ifade eden emekli, artık evlerine ekmek alamaz duruma geldiğini belirterek, ''Emekliyim, iki çocuk okutuyorum. Çocuklarım kendi harçlığı için nakliyecilik yapıyor bu yaştan sonra. Yaş 60. 31 sene ben esnaflık yaptım. Vergimi yatırdım ve her şeyimi yatırdım. Ama karşılığında şimdi geçinemez duruma geldim” dedi.

AKP’ye hala üye olduğunu da ifade eden emekli, ''Ama bundan sonra AK Parti‘ye ben oy vermeyeceğim. Bak bu masanın önünde konuşuyorum. Neden? Çünkü bizi bitirdi. Adım atacak halimiz kalmadı. Ben gidip devletten, belediyelerden yardım dilenmiyorum. Ama benim hakkımı versin, 31 sene ben oraya prim yatırdım, esnaflık yaptım. Halende vergi ödüyorum. Bizi görsünler artık. Halkın ne durumda olduğunu görsünler. Emekli maaşıyla gelip adam sebzesini alamıyor” diye tepki gösterdi.

"GELECEK SEÇİM EMEKLİLER İÇİN 'EMEKLİ MAAŞI BİR ASGARİ ÜCRET OLSUN MU OLMASIN MI?' REFERANDUMU"

Vatandaşın bu sözlerinin ardından Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

''Ben zaten bunu anlatıyorum. Bir siyasi partiye oy vermek takım tutmak gibi değil. Adam Fenerbahçelidir yense de yenilse de ne olursa olsun o takımı tutar. Ama siyasi parti, 20 sene önce üye olmuş, oy vermiş. 20 sene sonra işte anlatıyor, ‘Çocuk okutamıyorum’ diyor, ‘Pazara çıkamıyorum’ diyor ‘Tercihimi değiştirdim’ diyor. Şimdi diyor ‘AK Parti‘ye oy vermeyeceğim’ diyor. Doğrusu bu. Biz iyi hizmet edersek oy alacağız. Edemezsek almayacağız.

Bir AK Partili tarafını değiştirdiyse bu ilelebet değiştiriyor değil, kime hizmet ederse ona oy verecekler. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi de boşuna bu kadar oyu almadı. Belediyesinden de böyle memnuniyet varsa, çok memnunuz. İnşallah biz ekonomiyi Türkiye’de de en iyi şekilde yönetiriz. Geleceğiz, sözümüz söz. En düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti, bu AK Parti geldiğinde. Biz ilk önce biraz asgari ücrete sonra da bir buçuk asgari ücrete çıkaracağız. Bugün 16 lira. Bizim önerimiz 22 bin lira olmasıydı. Asgari ücretin de 30 bin lira olmasıydı.

Bugün 16 bin lira yerine 30 bin lira alacak emekli. Gelecek seçim, referandum emekliler için. Emekli maaşı bir asgari ücret olsun mu olmasın mı? ‘Olmasın, ben bununla geçinirim’ diyenler AK Parti’yi, ‘Ben bir asgari ücret emekli maaşı istiyorum’ diyenler CHP’ye oy verecekler bu kadar basit. Şimdi dönem, geçim dönemi. Geçinemeyenlerin AK Parti’ye herhangi bir borcu yok.''

Bir başka emekli vatandaş ise ''Bundan iki sene önce pazara gittiğim zaman çocuklara 5 kg portakal, 5 kg elma, 5 kg mandalina, 2 kg armut alırdım, 17 kg haftada yetmezdi. Şimdi ben 1 kg elma alamıyorum. Elmanın kilosu 165 TL. Haydi bakalım al. Ben 2001’de emekli oldum, 2001’de 338 TL maaşın bağlanmıştı. 12 tane çeyrek yapıyordu. Şimdi üç tane çeyrek yapıyor. Bugün bu duruma geldi'' diye konuştu.

"ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ, BABASIYLA AKŞAM ÇEKİŞİYOR"

Kırşehir’i tehdit eden altın arama tehdidine de işaret eden Özel, ''Dün mitingde de söyledim. Bugün belediye ziyaretinde de söyledim. Elimizden geleni yapıyoruz bütün gücümüzle. Bu, Kırşehir’in özellikle hem suyunu tehdit eden, hem mera alanlarını tehdit eden, hem bir felaket olursa Ankara’nın bile suyunu tehdit edecek olan bir şey. Hepimiz karşıyız. Başkan da iyi bir mücadele veriyor, hepimiz veriyoruz. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz inşallah” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, evde aile büyüklerine işsizlikten şikayet eden gençlere de dikkati çekerek, ''Her evde sorun bu işte. Babalarla çocuklar çekişiyor. ‘Ne okulda ne işte’ diyoruz ya dün mitingde. Yüzde 35 Türkiye’de. Üç çocuktan biri, babasıyla akşam çekişiyor. ‘İşim yok ben burada mı kalacağım’ diye'' ifadesini kullandı.