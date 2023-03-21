20 yıllık iktidarın sonucu böyle görüntülendi: 'Yatacak yeriniz yok'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:01

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:03

Ramazan öncesi et fiyatlarındaki hareketlilik üzerine harekete geçen Et ve Süt Kurumu (ESK) bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bu doğrultuda Tarım Kredi Market zinciri mağazalarında fiyatlar sabitlendi.

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ile bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında bugünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak, MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz. Kıymanın kilogramı 140 lira, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan market raflarında satılacak" ifadelerini kullandı.

Kararın ardından Et ve Süt Kurumu satış noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Haydar Hakverdi, Ankara Ulus'taki Et ve Süt Kurumu'nun satış noktası önündeki manzaranın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"YATACAK YERİNİZ YOK"

İktidarın halkı sürüklediği ekonomik krize dikkat çeken Hakverdi, "Kasaplarda kilosu 300 liraya dayanan kıymayı alamayan vatandaşı bu kuyruğa mecbur ettiniz. Yatacak yeriniz yok!"dedi.

Hakverdi videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Burası, Ankara Ulus Et ve Süt Kurumu'nun satış noktası. Ramazan öncesi vatandaş uyguna et alabilmek için saatlerce bu kuyrukta bekliyor. Kasaplarda kilosu 300 liraya dayanan kıymayı alamayan vatandaşı bu kuyruğa mecbur ettiniz. Yatacak yeriniz yok!"