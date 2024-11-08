2015'ten bu yana bir ilk: Erdoğan'dan 'sürpriz' 10 Kasım kararı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla Kabine toplantısını pazar günü Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirecek. Bu adım, 2015’ten bu yana bir ilk olacak.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, pazar günü Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve programlar düzenlenecek.
10 Kasım Pazar günü Anıtkabir ziyareti sonrası Çankaya Köşkü’nde Atatürk Müzesi’nin açılışı yapılacak.
KABİNE ÇANKAYA'DA TOPLANACAK
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anmaya katılacak. Ardından Bakanlar Kurulu bu haftanın önemine atıfta bulunmak için her zamanki mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerine Çankaya Köşkü'nde toplanacak.
2015'TEN BERİ İLK
Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Saray'ın kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında Bakanlar Kurulu'na ev sahipliği yapmıştı.
Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.
ÖZEL'İN ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ KALMIŞTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenecek resepsiyonunun Çankaya Köşkü’nde yapılması çağrısında bulunmuştu. Ancak Erdoğan'ın resepsiyon için yine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı tercih etmesi üzerine Özel, resepsiyona katılmamıştı.
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