2025'in ilk seçim anketinde dikkat çeken senaryolar... Asgari ücret, AKP’nin Suriye politikasını gölgede bıraktı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:33

Güncelleme: 02.01.2025 - 15:33

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Aralık ayı “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” raporunu yayımladı. 27-28 Aralık tarihlerinde 1.500 kişiyle yapılan anket, Türkiye’nin mevcut yönetimine yönelik eleştirileri, asgari ücretin yeterliliğine dair görüşleri ve 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için olası aday senaryolarını ele aldı. Katılımcıların büyük çoğunluğuna göre; asgari ücret zammındaki memnuniyetsizlik, iktidarın Suriye politikasını gölgede bıraktı.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 62'Sİ YÖNETİMDEN MEMNUN DEĞİL

Anket sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 62’si ülkenin “çok kötü” veya “kötü” yönetildiğini düşünüyor. İyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 37,1.

SURİYE POLİTİKASI

“AK Parti’nin Suriye politikasını başarılı buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar seçmen bazında farklılık gösterdi. AK Parti seçmeninin yüzde 77,4’ü bu politikayı başarılı bulurken, genel katılımcılar arasında başarı oranı yüzde 44,8’de kaldı.

ASGARİ ÜCRET SEÇMENİ TATMİN ETMEDİ

2025 yılı için belirlenen 22.104 liralık asgari ücret, katılımcıların yüzde 85,4’ü tarafından “yetersiz” bulundu. Özellikle ekonomik zorlukların arttığı bir dönemde bu rakam, seçmenin büyük çoğunluğunu tatmin edemedi.

Asgari Ücret AKP’nin Suriye’deki “Başarısını” Gölgede Bıraktı

Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından AKP’nin artışa geçen oy oranının, açıklanan asgari ücret rakamıyla birlikte yeniden düşüşe geçtiği ve CHP’nin az farkla birinci parti olduğu ortaya kondu.

AKP’NİN SURİYE POLITİKASI YETERLİ OLMADI

AKP’nin ulusal ve uluslararası kamuoyunda oluşturduğu “Suriye başarısı” algısı, ekonomik sorunlar karşısında toplum nezdinde etkili olamadı. Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yayımladığı son raporda, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL asgari ücret katılımcıların büyük bir çoğunluğu tarafından yetersiz bulundu.

Araştırmaya göre, asgari ücretin yeterli olup olmadığı sorulduğunda:

%85,4’ü “Hayır, yeterli değil”

%6,9’u “Evet, yeterli” yanıtını verdi.

Enstitünün gerçekleştirdiği ankete göre, “Bugün bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda kararsızlar dağıtıldığında:

%31,3’ü CHP

%30,8’i AKP

%10,9’u MHP

%8,4’ü DEM Parti

%4’ü Zafer Partisi

%4’ü İYİ Parti

%3,4’ü Yeniden Refah Partisi yanıtını verdi.

Bu sonuçlarla birlikte, AKP’nin Suriye başarısına dair algısına rağmen CHP’nin ekonomik kaygılar nedeniyle oylarını yeniden toparladığı görüldü. Özellikle 24 Ekim 2024’te yapılan araştırmada CHP’nin yüzde 26,9’la ikinci parti konumuna gerilemesi sonrası, iki ayı aşkın sürede oylarını konsolide ederek yeniden birinci parti olduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN’SIZ SENARYODA HAKAN FİDAN ÖNE ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmaması durumunda, “iktidarın adayı kim olmalı?” sorusuna katılımcıların yüzde 24,3’ü Hakan Fidan yanıtını verdi. Fidan’ı, Mansur Yavaş (%12,9), Ekrem İmamoğlu (%12,3) ve Selçuk Bayraktar (%5,8) takip etti.

OLASI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SENARYOLARI

Ankette 3 adaylı 4 farklı cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu katılımcılara soruldu:

1. Senaryo: Recep Tayyip Erdoğan (%34,2), Mansur Yavaş (%30,3), Ekrem İmamoğlu (%28,3).

2. Senaryo: Hakan Fidan (%36,3), Mansur Yavaş (%28,9), Ekrem İmamoğlu (%26,9).

3. Senaryo: Selçuk Bayraktar (%34,3), Mansur Yavaş (%29,5), Ekrem İmamoğlu (%27,8).

4. Senaryo: Mansur Yavaş (%37,3), Ekrem İmamoğlu (%31,5), Bilal Erdoğan (%16,0).