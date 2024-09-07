Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde 22 yıldır yer alan ve geçen yıl rektörlüğün kararıyla zorla başka bir bölgeye taşınan Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi’nde (BUPaws) tartışmalar devam ediyor. 2023 yılının mayıs ayında rektörlüğün şart koşması nedeniyle yerleşke içerisinde bulunan köpeklerin çip kayıtları Boğaziçi Üniversitesi’ndeki hayvanları bakmak için gönüllüler tarafından kurulan Hayat Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği üzerine alındı. Son olarak ise Hayat Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği’ne sahiplendikleri köpekleri kampüste terk ettikleri gerekçesiyle Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 242 bin lira para cezası kesildi. Hayat Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Zuhal Kaplan Arık, cezaya tepki göstererek, orada bulunan köpeklerin derneğe ait özel köpekler olmadığını vurguladı.