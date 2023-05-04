28 Şubat hükümlüsü Çetin Saner tahliye edildi

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, iddianamesi FETÖ’cü eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında 14 isme verilen müebbet hapis cezasını onamasıyla aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 isim cezaevine gönderildi.

Çetin Saner, Aydan Erol, Çevik Bir, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Uzun süredir demansla mücadele eden emekli Korgeneral Vural Avar ise 20 Aralık’ta cezaevinde yaşamını yitirdi.

‘KİMSE İLGİLENMİYOR’

Saner’in cezasının kaldırılması kararının, Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy’a ilişkin kararla alt alta yayınlandığına işaret eden aynı dava kapsamında hapis yatan emekli Albay Alican Türk, cezaevindeki 5 komutana işaret ederek “Onların da yaş ortalaması 80’in üzerinde. Hepsinin ayrı sağlık sorunu var. Ama onlara bir türlü kimse değinmiyor, durumlarıyla ilgilenmiyor” dedi.