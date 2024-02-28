28 Şubat kararlarının bugün 27. yıldönümü: ‘Gerçek mağdur kim?’

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

Halen yaşları 80’in üzerinde olan emekli komutanlar dava kapsamında cezaevinde tutuluyor.

28 Şubat davasında hapis yatan emekli Albay Alican Türk, “27 yıldır o süreç belirli çevrelerce kasıtlı ve ısrarlı biçimde bir ‘darbe’ ya da ‘postmodern darbe’ şeklinde empoze ediliyor. Oysa kararlar ne bir darbe ne bir muhtıradır” dedi.

“Bugün ülkemizin geldiği duruma baktığımızda aslında 28 Şubat MGK kararlarının ne kadar önemli, doğru ve haklı olduğunu çok net görebiliyoruz” diyen Türk, sözlerini “Eğer o kararlar müteakip iktidarlar tarafından uygulamaya devam edilseydi, savsaklanmasaydı 15 Temmuz ihanet kalkışması olmazdı, tarikatlar, cemaatler devleti bu kadar işgal edemez, bugün hepimizi irrite eden saltanat talepleri ya da şeriat çığlıkları atılamazdı” diyerek tamamladı.

Tutuklu Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan ise şöyle dedi:

“Ülkede FETÖ ile mücadele ediliyor denirken bu dava neyin nesidir bilinmez. Aslında ortada eşlerimizin işlediği hiçbir suç yok.

‘9 AYDIR BEKLİYOR’

Yasalara aykırı yapılmış bir eylem olmadığı için sahte deliller üretilmiş. Ömrünü vatana hizmete adamış generallere yapılan eziyete isyan ediyorum. Yaşları ve kronik hastalıkları nedeniyle Adli Tıp Kurumu’nun verdiği rapor, tam dokuz aydır en üst makamda imza bekliyor. İdam kararının kalkmasına karşın bu onurlu generaller yaşarken ölüme mahkûm edildiler. Ellerinden özgürlükleri, yaşam hakları alındı. Mağdur olduklarını söyleyenlere sormak istiyorum: Gerçek mağdur kim?"

