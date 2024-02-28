28 Şubat kararlarının bugün 27. yıldönümü: ‘Gerçek mağdur kim?’
27 yıl önce bugün toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda, irticaya karşı mücadeleyle ilgili önemli kararlar alındı. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan kararlar yıllar sonra FETÖ’cü savcılar tarafından “darbe” sayılıp iddianame düzenlendi.
Halen yaşları 80’in üzerinde olan emekli komutanlar dava kapsamında cezaevinde tutuluyor.
28 Şubat davasında hapis yatan emekli Albay Alican Türk, “27 yıldır o süreç belirli çevrelerce kasıtlı ve ısrarlı biçimde bir ‘darbe’ ya da ‘postmodern darbe’ şeklinde empoze ediliyor. Oysa kararlar ne bir darbe ne bir muhtıradır” dedi.
“Bugün ülkemizin geldiği duruma baktığımızda aslında 28 Şubat MGK kararlarının ne kadar önemli, doğru ve haklı olduğunu çok net görebiliyoruz” diyen Türk, sözlerini “Eğer o kararlar müteakip iktidarlar tarafından uygulamaya devam edilseydi, savsaklanmasaydı 15 Temmuz ihanet kalkışması olmazdı, tarikatlar, cemaatler devleti bu kadar işgal edemez, bugün hepimizi irrite eden saltanat talepleri ya da şeriat çığlıkları atılamazdı” diyerek tamamladı.
Tutuklu Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan ise şöyle dedi:
“Ülkede FETÖ ile mücadele ediliyor denirken bu dava neyin nesidir bilinmez. Aslında ortada eşlerimizin işlediği hiçbir suç yok.
‘9 AYDIR BEKLİYOR’
Yasalara aykırı yapılmış bir
eylem olmadığı için sahte
deliller üretilmiş. Ömrünü
vatana hizmete adamış
generallere yapılan eziyete
isyan ediyorum. Yaşları ve
kronik hastalıkları nedeniyle
Adli Tıp Kurumu’nun verdiği
rapor, tam dokuz aydır
en üst makamda imza
bekliyor. İdam kararının
kalkmasına karşın bu onurlu
generaller yaşarken ölüme
mahkûm edildiler. Ellerinden
özgürlükleri, yaşam hakları
alındı. Mağdur olduklarını
söyleyenlere sormak
istiyorum: Gerçek mağdur
kim?"
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