'3 Fidan'ın yıl dönümünde Dolmabahçe’de anma: 'NATO savunma örgütü değil, emperyalizmin savaş örgütüdür'

Fotoğraflar: Vedat Arık

Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden ve 68 kuşağının devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan idam edilişlerinin 54. yıl dönümünde siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve öğrenci grupları Atatürk Kültür Merkezi önünden “Denizlerin yolu” olarak bilinen sembolik güzergahtan ilerleyerek Amerikan ordusuna ait 6. Filo’nun denize döküldüğü Dolmabahçe’ye kadar yürüdü.

Dolmabahçe’de açıklama yapan EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Emek Gençliği, Özgürlükçü Gençlik ve öğrenci temsilcileri Temmuz’daki NATO zirvesine tepki göstererek “NATO bir savunma örgütü değil, emperyalizmin savaş örgütüdür” derken etkinlikte ABD bayrağı da yakıldı.

Dolmabahçe’de kürsüye çıkan EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yalnızca geçmişe ait bir hatıra olmadığını vurguladı. Demir, “Denizleri, Mahirleri, Yusufları, Hüseyinleri bir nostalji olarak anmıyoruz. Onlar bugünün gençliğinin sürdürdüğü anti-emperyalist mücadelenin o dönem öncülüğünü üstlendiler” dedi.

'3 Fidan'ın yıl dönümünde Dolmabahçe’de anma



68 kuşağının dünya çapındaki halk hareketlerinden etkilendiğini belirten Demir, “Vietnam’dan Paris’e, İtalya’dan Latin Amerika’ya dünyanın dört bir yanında halklar ayaktaydı. Denizler ve Mahirler de bu mücadelelere kayıtsız kalmadı” diye konuştu.

Temmuz ayında Türkiye’de yapılması planlanan NATO zirvesine tepki gösteren Demir, “6. Filo’nun devamcılarının ve NATO’nun bu topraklarda rahatça hareket etmesine izin vermeyeceğiz” diyerek konuşmasını “Denizlerin ve Mahirlerin yükselttiği anti-emperyalizm bayrağı altında yürümeye devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

‘İRADE BUGÜN HÂLÂ YAŞIYOR’

Emek Gençliği temsilcileri de yaptıkları açıklamada 6. Filo’ya karşı yürütülen mücadelenin bugün de sürdüğünü vurguladı. “6. Filo’yu Dolmabahçe’de protesto eden irade bugün hâlâ yaşıyor. Gençliği susturmaya çalışanlar, güvencesizliğe ve yoksulluğa mahkûm edenler bilsin ki bu mücadele bitmedi” denilen açıklamada gençlerin yaşadığı ekonomik sorunlara da dikkat çekildi. “Eğer bugün okul çıkışı çalışmak zorundaysak, aldığımız burs bir otobüs biletine bile yetmiyorsa, mezuniyet işsizliğin ilk günü anlamına geliyorsa tek çaremiz birleşmek ve bu düzeni değiştirmektir” ifadeleri kullanıldı.

‘UMUT VE CESARET OLARAK GÖRÜYORUZ’

Özgürlükçü Gençlik temsilcileri de benzer bir açıklama yaparak NATO’ya karşı duracaklarını dile getirdi. “Emperyalizme, işbirlikçilere ve işgalcilere karşı başlattıkları mücadelenin izinden yürümeye devam ediyoruz. Biz onları yalnızca geçmişte yaşamış insanlar olarak değil, her gün birbirimizin gözlerinde büyüyen umut ve cesaret olarak görüyoruz” denildi.

TİP’li öğrenciler temsilcileri ise etkinlikte yaptıkları konuşmada Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesini bugünkü koşullarla ilişkilendirdi. “Bugün memleketin dört bir yanında hala Amerikan üsleri var. Bugün Türkiye hala NATO üyesi ve üstelik bu yaz eli kanlı NATO bizim ülkemizde, başkentimizde toplanacak. Bu mücadele bu sebeple aynı zorunlulukta, aynı gereklilikte ve aynı ciddiyette sürdürülmek zorunda” denildi.

Anmada Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan’ın ailelerine yazdığı son mektuplardan bölümler de okundu. Deniz Gezmiş’in babasına yazdığı mektuptaki “İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir” sözleri alanda alkışlarla karşılandı. Etkinlik, ABD bayrağının yakılması ve “Yaşasın tam bağımsız Türkiye” sloganıyla sona erdi.