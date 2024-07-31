3 teklif ekim ayına kaldı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:00

TBMM Genel Kurulu’nda sokak hayvanlarıyla ilgili tekliften sonra üç yasa teklifi ekim ayına kaldı. İçerisinde kadınların soyadına yönelik tepki çeken düzenlemenin de bulunduğu 9. yargı paketi Genel Kurul’da görüşülmedi. Ekim ayına bırakıldı. Bunun dışında Öğretmenlik Meslek Yasası’nın TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri başlamıştı. Eğitim sendikaları günlerce teklife karşı Meclis’in önünde eylem yaptı. İktidar yoğun tepkiler karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Teklifin görüşmeleri ertelendi. Bu teklif de ekim ayına kalmış oldu.

Komisyonda kabul edilip Genel Kurul’da görüşülmeyen bir diğer teklif ise “Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi” oldu. Bu teklifin içerisinde e-ticaret firmalarına bazı olanaklar sağlayan düzenlemeler yer alıyordu. Ayrıca tüketicilerle ilgili maddeler de vardı. Teklif kabul edildi. Ancak Genel Kurul’a gelmedi. Teklifin geri kalan bölümü ise ekim ayına kaldı.