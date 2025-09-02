30 yıl sonra CHP’ye geçen ilçede CHP’li meclis üyelerine yönelik tehdit sürüyor: Beyoğlu’nda baskı bitmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden mali soruşturmada iddianame beklenirken son haftalarda kritik gelişmelere sahne olan Beyoğlu Belediyesi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarının ardından CHP’li üyelere dönük baskıların devam ettiği belirtildi. Belediye meclisinde dün başlayan eylül ayı oturumları öncesi, CHP’li bazı meclis üyeleri aranarak mecliste “Bizim istediğimiz şekilde konuşma yap yoksa gözaltına alınıp tutuklanırsın” şeklinde tehdit mesajlarına maruz bırakıldıkları iddia edildi. Meclis üyelerinin AKP Beyoğlu İlçe Teşkilatı’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da hedef alındığı ortaya çıktı.

CHP’li üyelerin konu hakkında adli makamlara şikâyette bulundukları ve süreci takip ettikleri belirtildi. Konu hakkında bilgi veren CHP’li yetkililer, “Beyoğlu küçük bir ilçe. Söylentilerle ve sosyal medya iddialarla meclis üyelerini tehdit altında tutmaya çalıştılar. Bizim meclis üyelerimiz de kendilerine gelen aramaların ses kayıtlarının durduğunu ve gerekirse bunları dinletebileceklerini belirttiler. Ayrıca bu iddialar savcılığın bilgisine de sunuldu. Biz bu konuda diğer taraf gibi yapmayacağız. Yargının buna bir cevap vermesini bekleyeceğiz” dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 yılın ardından CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi’nde, başkan İnan Güney, 19 Ağustos’ta İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden alındı. Güney’in tutuklanmasının ardından yapılan seçimlerde, CHP’li Beyoğlu Belediye Meclisi üyesi Sefer Karaahmetoğlu, oyların çoğunluğunu alarak başkanvekili seçildi. Ancak 16 CHP ile birlikte 13 AKP+MHP ve bir bağımsız üyenin olduğu belediye meclisinde, yapılan başkanvekili seçimi öncesi CHP’li meclis üyelerinin baskı, tehdit ve rüşvetle AKP’ye geçmeye zorlandığı iddiası kamuoyunda geniş yer buldu.

ÖZEL ÜYELERİ TEBRİK ETTİ

22 Ağustos’ta yapılan seçimlerin ardından CHP, belediye başkanlarının tutuklanmasından sonra her hafta Türkiye ve İstanbul ilçelerinde düzenlediği mitinglerinin 50’cisini 27 Ağustos’ta Beyoğlu’nda düzenlendi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanı Güney’in tutuklanmasının ardından AKP’ye geçmeleri için çeşitli baskılarla karşılaşan ancak tamamı CHP’de kalan belediye meclis üyelerini miting otobüsünün üzerine çağırarak selamlattı. Bir meclis üyesinin bile AKP’ye oy vermesi durumunda belediyenin AKP’ye geçeceğini hatırlatan Özel, “Rüşvete kanmayan, baskıdan yılmayan 16 kahraman belediye meclis üyemizi davet ediyorum. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.