31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin en büyük 10 ilçesinde seçimleri hangi partiler kazandı?

Önceki gün gerçekleşen mahalli idareler seçiminde sandıkların tamamına yakını açıldı. Peki TÜİK verilerine göre en fazla nüfusa sahip 10 ilçede seçimleri kim kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:39
31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin en büyük 10 ilçesinde seçimleri hangi partiler kazandı?
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31 Mart yerel seçimleri ile Türkiye'deki 30'u büyükşehir belediyesi olmak üzere 81 ilde belediyelerin yönetimi belirlendi. 922 ilçe arasında ön plana çıkan ilçeler de oldu. Türkiye'nin en büyük 10 ilçesinde tablo netleşti.

TÜİK verilerine göre en fazla nüfusa sahip 10 ilçenin 4'ü İstanbul'da, 2'si Ankara'da, 2'si Antep'te, 1'i Bursa'da, 1'i de Adana'da yer alıyor. 

En büyük 10 ilçe belediyesinde kazanan parti ve isimler şöyle şekillendi: 

ESENYURT

978 bin 7 nüfusla Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip olan Esenyurt'ta sandıkların yüzde 99.94'ü açıldı. 

Esenyurt'ta seçim sonucu şu şekilde oldu:

  • CHP - Ahmet Özer: %49.08
  • AKP - Hamit Öncü: %39.17
  • Zafer Partisi - Emin Taşkan: %3.68
  • Yeniden Refah - Ahmet Fatih Hatunoğlu: %3.09

ŞAHİNBEY

939 bin 497 nüfusa sahip olan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. 

İşte Şahinbey'deki sandıktan çıkan tablo:

  • AKP - Mehmet İhsan Tahmazoğlu: %55.24
  • CHP - Arkın Bereketoğlu: %21.36
  • Yeniden Refah - Mehmet Ös: %9.37
  • DEM Parti - Yakup Koca: %5.32

ÇANKAYA

937 bin 546 nüfusa sahip Ankara'nın Çankaya ilçesi Türkiye'nin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip 3. ilçesi. Çankaya'da sandıkların yüzde 99.29'u açıldı.

  • CHP - Hüseyin Can Güner: %65.12
  • AKP - Duhan Kalkan: %15.52
  • TİP - İrfan Değirmenci: %6.03
  • Zafer Partisi - Esmaül Hüsna Aslan: %5.17

KEÇİÖREN

923 bin 404 nüfusa sahip Ankara'nın Keçiören ilçesinde sandıkların yüzde 99.55'i açıldı.

  • CHP - Mesut Özarslan: %47.78
  • AKP - Zafer Çoktan: %38.53
  • Yeniden Refah - Sait Ali Arslan: %4.47
  • Zafer Partisi - Adem Öztürk: %2.81

OSMANGAZİ 

885 273 nüfusa sahip olan Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

  • CHP - Erkan Aydın: %46.31
  • AKP - Mustafa Dündar: %37.8
  • Yeniden Refah - Yunus Koçak: %5.84
  • Zafer Partisi - İbrahim Tugay Ateş: %3.14

ŞEHİTKAMİL

867 bin 193 nüfuslu Gaziantep Şehitkamil'de sandıkların yüzde 99.93'ü açıldı.

  • CHP - Umut Yılmaz: %39.66
  • AKP - Muhammet Rıdvan Fadıloğlu: %25.92
  • Yeniden Refah - Kamil Yavuzer: %15.34
  • DEM Parti - Kemal İlik: %5.99

KÜÇÜKÇEKMECE

792 bin 30 nüfuslu İstanbul Küçükçekmece'de sandıkların yüzde 99.87'si açıldı.

  • CHP - Kemal Çebi: %50.11
  • AKP - Aziz Yeniay: %36.45
  • DEM Parti - Berivan Demir: %4.61
  • Zafer Partisi - Emre Met: %2.82
  • Yeniden Refah - Mehmet Yavan: %2.36

SEYHAN

787 bin 771 nüfuslu Adana Seyhan'da sandıkların yüzde 96.84'ü açıldı.

  • CHP - Oya Tekin: %41.44
  • AKP - Erdal Hatipoğlu: %32.24
  • DEM Parti - Mehmet Karakış: %11.97
  • İYİ Parti - Akif Kemal Akay: %6.72

PENDİK

743 bin 774 nüfuslu İstanbul Pendik'te sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

  • AKP - Ahmet Cin: %44.71
  • CHP - Süleyman Tarık Balyalı: %42.77
  • Yeniden Refah - Fahrettin Karakurt: %3.99

ÜMRANİYE

723 bin 760 nüfuslu İstanbul Ümraniye'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

  • AKP - İsmet Yıldırım: %42.51
  • CHP - Aykut Erdoğdu: %40.04
  • Yeniden Refah - Orçun Şekercioğlu: %7.75
  • Zafer Partisi - Jülide Sarıkaya Kurdoğlu: %3.49

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