Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:24

Güncelleme: 01.04.2024 - 12:24

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin CHP'nin kazandığı belediyer kesin olmamakla birlikte netleşmiş durumda. Peki, CHP kaç belediye kazandı? CHP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? CHP hangi büyükşehirleri kazandı?

CHP YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Cumhuriyet Halk Partisi 17 milyon 350’yi aşkın oy alarak birinci parti olmayı başardı.

CHP KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

CHP 14'ü büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 belde kazanarak toplamda 420 belediyeyi kazanmayı başardı.

CHP HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?

CHP'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı büyükşehirler şöyle;