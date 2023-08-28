'34 yaş üstü kadınlar kontenjanı' Meclis'te
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, YÖK’ün “34 yaş üstü kadınlar kontenjanı” uygulamasında “2007 yılına kadar başörtüsü nedeniyle üniversiteye giremeyen kadınların durumunun etkili olduğunu” iddia ederek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’de soru önergesi verdi.
CHP’li Emir, “Düzenleme alelacele ve yeterince duyurulmadan hayata geçirilmiştir. Adeta gizli saklı yapılan bir düzenleme sadece bir kesimin yararlanmasına açık tutulduğu için yanlış olmuştur” dedi.
(Murat Emir)
Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm kadınlara yönelik eşitlikçi bir uygulama olarak tanıtılan kontenjan uygulamasının bu doğrultuda yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.”
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