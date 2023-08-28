'34 yaş üstü kadınlar kontenjanı' Meclis'te

Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.08.2023 - 03:00

CHP’li Emir, “Düzenleme alelacele ve yeterince duyurulmadan hayata geçirilmiştir. Adeta gizli saklı yapılan bir düzenleme sadece bir kesimin yararlanmasına açık tutulduğu için yanlış olmuştur” dedi.

(Murat Emir)

Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm kadınlara yönelik eşitlikçi bir uygulama olarak tanıtılan kontenjan uygulamasının bu doğrultuda yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.”