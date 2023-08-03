CHP'li Murat Emir: Üç çocuk dediler, takip etmediler

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Aile Sağlığı Merkezleri’nde ana-çocuk sağlığına yönelik faaliyetlerin yeteri kadar kaynak ayrılmadığı için sağlıklı yürütülemediğine dikkat çekti.

Politik bir tercih olarak aile planlamasının bir kenara bırakıldığını kaydeden Emir, “En az üç çocuk çocuk diyerek geldikleri noktada kadınların sağlığını tehlikeye atıyorlar” dedi. Emir, Sağlık Bakanlığı’nın 2012’de hiç doğum kontrol yöntemi satın almadığını dile getirdi.

(Murat Emir)

‘ART NİYETLİ İKTİDAR’



Tüm bu aksaklıkların bilindiğini vurgulayan Emir, “Hekimler sürekli eksik malzeme temini için başvuruda bulunuyor ancak bakanlık görmüyor. Ana-çocuk sağlığı için 1 milyon 962 bin 345 lira olarak öngörülen 2022 ödeneğinin 113 bin 235 TL’ye düşürülmesi her şeyi anlatıyor bize. Cumhuriyet tarihi en art niyetli iktidarı ve sağlık bakanı ile karşı karşıyayız” dedi.

CHP’li Emir ayrıca, doğurganlık çağındaki kadınlarda riskli durumların tespiti ve gebelik öncesi danışmanlık gibi hizmetlerde de aksama yaşandığını öne sürdü.