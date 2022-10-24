35 milyar liralık bütçeli Diyanet’in başkanı Ali Erbaş, 45 günde 6 ülke gezdi

24 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Diyanet’in 2022’de 16 milyar 98 milyon lira olan bütçesi, yüzde 123 artışla 35 milyar 910 milyon lira olarak öngörüldü. Bunun 33 milyar 812 milyon lirası personel giderleri için ayrılırken personele ait yolluklar da 64 milyon liradan 155 milyon liraya çıkarıldı. Bütçe tartışmaları sürerken, Diyanet’in gündemini Başkan Ali Erbaş’ın yurtdışı ziyaretleri oluşturdu. Sık sık yurtiçini gezen ve illerde açılışlara giden Erbaş’ın 45 gün içinde 6 farklı ülkeye ziyaret gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Ali Erbaş Fransa'da

DIŞİŞLERİ BAKANI GİBİ...

Ağustos ayında üç günlük program kapsamında Kosova’ya giden Başkan Erbaş, 6 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında yurdışı ziyaretlerine ağırlık verdi. Erbaş, 6 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek’te Kovaçi Şehitliği ve Aliya İzzetbegoviç’in gömütünü ziyaretine katıldı ve ziyarette dua etti. 8 Eylül’de yine Erdoğan’ın Hırvatistan ziyaretinde bulunan Erbaş, Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi’nin açılışının ardından ezan okudu. 16 Eylül’de Japonya’ya giden ve hutbe okuyan Erbaş, dört gün boyunca Japonya’daki programlara katıldı. Diyanet İşleri başkanı, eylülde son yurtdışı ziyaretini Dünya Müslüman Alimler Birliği Kurucu Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin cenazesine katılmak üzere Katar’a yaptı. Erbaş, 8 Ekim’de Mevlidi Nebi Haftası kapsamında Fransa’ya gitti. Buradaki programı kapsamında namaz kıldıran, temel atma törenine ve izcilik kampına katılan Diyanet İşleri başkanı, dört günlük programın ardından Türkiye’ye döndü. Fransa dönüşü Türkiye’de çok kalmayan Erbaş, bu kez 19 Ekim’de Azerbaycan’a gitti. Şehitlik Camisi’nde akşam ezanı okuyan Erbaş, üç günlük program kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları Toplantısı’na da katıldı.