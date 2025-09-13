36 gündür yoldalar: CHP'li gençler, 'Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü'nde İstanbul'a ulaştı

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılan diğer CHP’li belediye başkanları için Adana’dan Silivri’ye yürüyüş başlatan CHP'li gençler, İstanbul’a ulaştı.

CHP Adana Gençlik Kolları üyelerini Tuzla Marina’da CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri karşıladı.

"ADANA GENÇLİK ÖRGÜTÜ'NÜN BU MÜCADELESİYLE GURUR DUYUYORUZ"

Burada açıklama yapan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, şunları söyledi:

"Bugün arkadaşlarımızla birlikte bu yürüyüşün bir eşlik edeni olarak yürüyüşün tamamlanacağı noktaya doğru hareket edeceğiz. Biz bu mücadeleyi gönlünde hisseden tüm gençler olarak Adana Gençlik Örgütü'nün bu mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Bizler de bu mücadelenin en büyük temsilcileri olarak bu sürece devam edeceğiz."

"BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ"

"Somut olmayan ve ellerinde hiçbir delil bulunmayan yargılamalarla belediye başkanlarımızı gözaltına alıyorlar. Bugün yine bir sabaha gözaltı kararıyla uyandık. Bayrampaşa Belediye Başkanımız bugün sabah vaktinde kendisi ve 45 çalışma arkadaşı gözaltına alındı. Hasan Başkan 30 sene sonra Bayrampaşa'yı CHP'li yani sosyal belediyecilikle kazandırmış bir yol arkadaşımız. Resmen bir işkence süreciyle karşı karşıyayız. Biz bu şekilde yapılan ısmarlama operasyonlara, yargı tacizlerine sonradan çıkacağı belli olan arkadaşlarımızı tutuklayacak kadar siyaseti yargı eliyle dizayn etme operasyonlarıyla karşı karşıyayız. Biz bir adım geri atmayacağız."

Basın açıklamasının ardından CHP Adana Gençlik Kolları ve CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri birlikte Tuzla sahilinde yürüyüş gerçekleştirdi.