43 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasında ikinci bilirkişi raporu

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamına ilişkin ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, “kusur, hata ve eksiklikler” olduğu ancak “kasıt unsuruna rastlanmadığına” kanaat getirildi. Hukukçular, raporun maden yöneticilerini “aklama” niteliğinde olduğuna dikkat çekerek tepki gösterdi.

‘ARAŞTIRMA YOK’

Faciada yaşamını yitiren ailelerin avukatı Derviş Emre Aydın, “Mahkeme tarafından, mayıs ayında, soruşturma aşamasında görev yapan bilirkişilerden ortaya çıkan yeni ifade ve bulguları değerlendirmeleri için ‘ayrıntılı, gerekçeli ve denetime olanaklı’ bir ek rapor hazırlamaları talep edilmişti. Bu kapsamda biz de araştırılmasını istediğimiz hususlara dair kapsamlı bir talep listesi hazırlamıştık. Aradan geçen beş aylık sürede bilirkişilerce iki kere süre uzatımı talep edildi ve nihayet 16 Ekim 2024 tarihinde 5 sayfalık ‘ek rapor’ dosyaya sunuldu. Rapora baktığımızda beş ay boyunca bilirkişilerin özel bir araştırma ve yeni analizler yapmadıklarını, soruşturma kapsamında hazırladıkları raporda yer alan kanaatlerinin devam etmekte olduğunu ifade ettiklerini gördük. Bu kapsamda ‘ayrıntılı, gerekçeli ve denetime olanaklı’ bir rapordan bahsetmek mümkün değil, zira ortada bir rapor yok” diye konuştu.

‘HATA DENEMEZ’

Rapordaki “kazada kasıt unsuruna rastlanamadı” ifadelerine ilişkin de konuşan Aydın, “Bu noktada yaşamını yitiren işçilerin herhangi bir kastından bahsetmek zaten mümkün değilken kurum yetkililerinin daha fazla üretim pahasına işçi canını yok sayan kasıtlı tercihlerini de ‘kusur, hata, eksik uygulama’ olarak değerlendirmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.