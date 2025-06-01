5. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı... Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu: Benim ismimi yolsuzluğun yanına mücadele ekleyip anabilirsiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik beşinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu ziyaret eden Avukat Hüseyin Ersöz, "Kendisinin söylediği bir söz var. Benim ismimi yolsuzlukla yan yana getiremezsiniz ancak yolsuzluğun yanına mücadele ekleyip ismimi anabilirsiniz. Aykut Beyin her platformda meclis kürsüsünde yolsuzluklarla ilgili açıklamaları oldu" dedi.

Sözcü TV'de Gülşah İnce'nin sunduğu "Türkiye'nin Sözü" programına katılan Ersöz, beşinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu ziyaret ettiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Biz meslektaşlarımla beraber ziyarete gittik. Yanımızda değerli meslektaşımız Tuğba Torun da vardı. Biz kendisine ayrıntılı bilgi verdik. Kendisinin söylediği bir söz var. Benim ismimi yolsuzlukla yan yana getiremezsiniz ancak yolsuzluğun yanına mücadele ekleyip ismimi anabilirsiniz. Aykut Beyin her platformda meclis kürsüsünde yolsuzluklarla ilgili açıklamaları oldu.”

"İFADESİ BAŞLAYINCA İSNAT EDİLEN SUÇLAMALARI GÖRMÜŞ OLACAĞIZ"

“Bugün iktidar medyasında baktığınızda aslında Aykut Bey alındığı andan itibaren 'Yolsuzlukla mücadele vurgusu yapan Erdoğdu yolsuzluktan gözaltına alındı' deniyor. Bunların hepsi bu suç isnatlarının hiçbirinin temeli yok. Bunları ne zaman anlayacağız. Yarından itibaren bu kişilerin emniyet ifadeleri başlayınca isnat edilen suçlamaları görmüş olacağız. Ondan sonra değerlendirme şansımız olacak."