5. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı... Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu: Benim ismimi yolsuzluğun yanına mücadele ekleyip anabilirsiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik beşinci
dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut
Erdoğdu'yu ziyaret eden Avukat Hüseyin Ersöz, "Kendisinin söylediği bir
söz var. Benim ismimi yolsuzlukla yan yana getiremezsiniz ancak yolsuzluğun
yanına mücadele ekleyip ismimi anabilirsiniz. Aykut Beyin her platformda meclis
kürsüsünde yolsuzluklarla ilgili açıklamaları oldu" dedi.
Sözcü TV'de Gülşah İnce'nin sunduğu "Türkiye'nin
Sözü" programına katılan Ersöz, beşinci dalga operasyon kapsamında
gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu ziyaret ettiklerini
belirterek, şunları anlattı:
"Biz meslektaşlarımla beraber ziyarete gittik.
Yanımızda değerli meslektaşımız Tuğba Torun da vardı. Biz kendisine ayrıntılı
bilgi verdik. Kendisinin söylediği bir söz var. Benim ismimi yolsuzlukla yan
yana getiremezsiniz ancak yolsuzluğun yanına mücadele ekleyip ismimi
anabilirsiniz. Aykut Beyin her platformda meclis kürsüsünde yolsuzluklarla ilgili
açıklamaları oldu.”
"İFADESİ BAŞLAYINCA İSNAT EDİLEN SUÇLAMALARI GÖRMÜŞ OLACAĞIZ"
“Bugün iktidar medyasında baktığınızda aslında Aykut Bey
alındığı andan itibaren 'Yolsuzlukla mücadele vurgusu yapan Erdoğdu
yolsuzluktan gözaltına alındı' deniyor. Bunların hepsi bu suç isnatlarının
hiçbirinin temeli yok. Bunları ne zaman anlayacağız. Yarından itibaren bu
kişilerin emniyet ifadeleri başlayınca isnat edilen suçlamaları görmüş
olacağız. Ondan sonra değerlendirme şansımız olacak."