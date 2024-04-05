5 ilçe için mücadele: CHP, farkın az olduğu yerlerde oyların yeniden sayılmasını istedi
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin kıyasıya bir yarış şeklinde geçtiği İstanbul’da, AKP ile CHP arasındaki oy farklarının az olduğu ilçelerle ilgili itirazlar devam ediyor.
CHP, AKP’nin az oy farkıyla kazandığı Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Pendik ve Bahçelievler ilçelerinde oyların yeniden sayılması için İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulundu. Yapılan itirazlar henüz sonuçlanmadı.
Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. İtirazın ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından oyların yeniden sayılmasına önceki gün başlandı. Dün sonlanan sayımın ardından CHP’li Hakan Bahçetepe’nin 848 oy farkla seçimi kazandığı ortaya çıktı.
"900 OY ÖNDEYİZ"
Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde sayım devam ederken polis ekipleri, izni olmayan kimseyi içeriye almıyor. Sayım devam ederken basın mensuplarına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1030 sandıkta sayımın devam ettiğini belirtti. İl başkanı Çelik, “Yeniden yapılan sayıma göre yaklaşık 900 oy öndeyiz. Sayımın bu gece geç saatlerde veya yarın öğlen saatlerinde bitmesini öngörüyoruz. Hakan Bahçetepe Başkanımız Gaziosmanpaşa halkına hizmet etmeye başlayacak” dedi.
BEYKOZ CHP'NİN
Beykoz’da CHP’nin adayı
Alaattin Köseler 1433 oy farkla
AKP’nin adayını geçti. İlçe seçim
kurulu, AKP’nin itirazını reddetti.
İl seçim kurulu ise oyların yeniden
sayılmasına karar verdi. CHP’nin
itirazıyla Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) oyların yeniden sayılması
kararını kaldırdı. Böylece
CHP’li Alaattin Köseler’in
mazbatasını alması için
önünde bir engel
kalmadı.
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