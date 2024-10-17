‘5 yıldızlı’ yemeği kamu bankasına ödetmişler

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz ve Murat Çağlak için İstanbul’da 5 yıldızlı bir otelde veda yemeği düzenlendiği ortaya çıktı. Geceye, bakan yardımcılarının yanı sıra çok sayıda hâkim ve savcı katılırken, gecenin davetiyelerinin 1500 TL’den satıldığı iddia edildi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi tarafından düzenlenen veda yemeğinin İstanbul’da 5 yıldızlı bir otelde düzenlendiğine dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, verdiği önergede şu ifadeleri kullandı: “Veda yemeği, İstanbul’da beş yıldızlı bir otelde düzenlenmiş, geceye katılım için 1500 TL tutarında davetiye basılmıştır. Ancak davetiyelerin neredeyse tamamının maliyeti bir kamu bankası tarafından karşılanmıştır. Yani, lüks bir yemeğin maliyeti, kamu bankasına ödettirilmiş. Söz konusu iki yargı mensubunun Yargıtay üyeliğine seçilmiş olması, yargıya olan güven konusunda da şüphelere neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

TOPLAM MALİYET NE KADAR?

Emir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti: “Veda yemeğini neden lüks bir otelde düzenlemiştir? Gecenin toplam maliyeti ne kadardır? Geceye katılan yargı üyeleri, davetiye paralarını kendi ceplerinden mi ödemiştir? Gecenin maliyetinin tamamını hangi kamu bankası karşılamıştır?”