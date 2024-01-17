500 Yıllık Gizemli Türk Cemiyeti! Belgeleri ilk kez açıklanıyor...

Yayınlanma: 17.01.2024 - 13:47

Güncelleme: 17.01.2024 - 13:47

Baran Aydın'ın açıklamaları, "Hilal Cemiyeti" adını taşıyan bu esrarengiz Türk cemiyeti ile Atatürk'ün kurduğu "Ay Yıldız Teşkilatı" arasındaki bağlantıları gün yüzüne çıkardı.

Atatürk'ün sözleri ve meclis kayıtları aracılığıyla teşkilatın amacını açıklayan Aydın, aynı zamanda söz konusu teşkilatın günümüzde hala faaliyette olup olmadığına dair işaretleri de ortaya koydu.

"FATİH SULTAN MEHMET KURMUŞTU"

Yayımlanan yeni kitabında Gizemli "Hilal Cemiyeti" hakkında ilk kez yayınlanan belgeler olduğunu belirten Aydın, "Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bir teşkilattır. Teşkilatın nişanı tek bir hilaldir, sembolü iç içe geçmiş üç hilaldir. Mottosu ise 'Tekrar tüm cihanı kaplayana kadar' anlamına gelen latince bir cümledir. Bu teşkilat Avrupa'da Türklük propagandası yapmıştır" sözleriyle o belgeleri anlattı.

ATATÜRK TÜRK BİRLİĞİ Mİ PLANLADI?

Hilal Cemiyetinin Avrupa ülkelerinde izleri bulunduğunu belirten Aydın, "2. Henry ve Balzac'ın romanında geçen Diana isimli kadın üç hilal sembolünü kullanmıştır. Balzac romanında Diana'nın 'Türkvari' giyindiğini anlatır" dedi.

Atatürk'ün kurduğu Ay Yıldız Teşkilatını anlatan Aydın, "1919'da Atatürk tarafından kurulduğu ve başarılı olamayacağı için kapandığı bilinir. Atatürk gibi çok büyük bir grup İttihatçıların arasından Meşrutiyet'in ardından ayrıldı. 3. bir grup oluştu ve 'Milli Meşrutiyet Fırkası' ismiyle partileşti. Parti başkanı Ahmet Ferit Tek idi ve Atatürk de bu grubun içindeydi. Atatürk o dönem için Türk devletleri arasında siyasi bir birleşmeden söz edilemeyeceğini söylemiş. Burada 'Bu dönem için' ifadesi önemli" ifadelerini kullandı.