51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'na ilişkin beklenen rapor çıktı: Kolonun birini kesmişler!
Raporda apartmanın S6 ve S9 kolonlarının yerinde olduğu ancak S11 kolonunun bodrum kat seviyesinden kesildiği bilgisi çarpıcı bir detay olarak yer aldı.
Kahramanmaraş merkezli
6 Şubat depremlerinde
Gaziantep Nizip’te bulunan
Furkan Apartmanı da yıkıldı.
Binanın enkazı altında kalan 51
kişi yaşamını yitirirken çok sayıda
kişi de yaralandı.
Konuya ilişkin açılan
davanın dördüncü
duruşması mart ayında
görüldü. Duruşmada
firari sanıklar ve bina
müteahhitleri H.H.S ve
A.D.S. hakkında kırmızı bültenle
arama kararı çıkarıldı. Bilirkişi
raporun beklenmesine karar
verilen duruşma, 26 Nisan 2024
tarihine ertelendi. Duruşmaya
günler kala Karadeniz Teknik
Üniversitesi (KTÜ) mahkemenin
beklediği “Deprem Güvenlik
Değerlendirme Raporu”nu
yayımladı. Raporda birçok çarpıcı
detay yer aldı.
"BODRUM SEVİYESİNDE"
Kolon kesme iddialarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, “Mahkeme tarafından yapılan temel kazıları sonrasında gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme raporlarına göre S6 ve S9 kolonlarının yerinde mevcut olduğu kararına varılmış (görsel ve video kayıtları vb.) olup S11 kolonunun nihai olarak bodrum kat seviyesinden kesildiği değerlendirmesi yapılmıştır. Tarafımıza gelen bütün raporlar ve kanıtlar ortak bir şekilde değerlendirildiğinde, S11 kolonunun bina inşası tamamlandıktan sonra kesildiği değerlendirmesi yapılmıştır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca raporda bazı kolonların da inşa edilmediğine vurgu yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bodrum katta bulunan S4A ve S5A kolonların inşa edilmediği, bu kolonların yan kısımlarında bulunan S3A ve S4A kolonlarının ise kaydırılarak inşa edildiği tespit edilmiştir” denildi.
USULSÜZLÜKLER SIRALANDI
Raporda diğer bulgular şu ifadelerle sıralandı: “Taşıyıcı sistem elemanlarının bazılarının inşasında statik projeye göre kesit ve yerleşim aksı farklılıklarının olduğu kanaatine varılmıştır. Binanın taşıyıcı sistem elemanlarının inşasında donatı detaylandırma yetersizliklerin olduğu kanaatine varılmıştır. Binanın inşası tamamlandıktan ve kullanıma başlandıktan sonra zemin, asma ve teras katlarda projesiz ve izinsiz bir şekilde eklentilerin yapıldığı tespit edilmiştir.”
ASLİ KUSURLU BULUNDULAR
Raporda yapım sorumlusu müteahhit, statik proje müellifi, teknik uygulama sorumlusu, projesiz ve ruhsatsız olarak yapılan teras kat ilavesi ile zemin ve asma katlarda yapılan tadilat ve değişikliklerden sorumlu olan kişi veya kişiler ve belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişilerin asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca belediye yapı denetim kontrol birimi ve belediyenin ilgili biriminin ise tali kusurlu olduğu belirtildi.
"OLASI KASTLA YARGILANSILAR"
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan
avukat Aykut Başderici, bazı kamu görevlilerinin
de yargılanması gerektiğini söyledi. Yargılamanın
“bilinçli taksirle” değil “olası kasıtla” yapılması
gerektiğini belirterek iki müteahhidin halen firari
olduğunu hatırlatan Başderici, “Davanın başında bu kişilere
yurtdışı yasağı konulsun istedik. Sanık avukatı Ersan Şen,
‘Tutuklanmayacaklarına yönelik bir güvence verirseniz
gelecekler’ diyor. Kanunen böyle bir güvence olsa da 51 kişinin
yaşamını yitirdiği bir binada tutuklanma kaygısından ziyade,
adaletin ortaya çıkması için bir an önce gelip savunmalarını
vermeleri gerekir” dedi
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