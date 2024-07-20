51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı’nda üç sanığa beraat kararı verildi

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 6 Şubat depremlerinde sadece Furkan Apartmanı yıkıldı. 51 kişinin yaşamını yitirdiği ve kötü malzeme kullanımı, kolon-kiriş kesme gibi iddiaların bulunduğu binanın davasında dün karar duruşması görüldü. Savcı, tutuksuz yargılanan dört sanıktan F.Ö., E.Ö. ile Y.Ş.Y. hakkında “Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan üst sınırdan ceza, N.A. için ise beraat talep etti. Firari iki sanığın dosyasının da ayrılması istendi. Duruşmada müştekiler, müşteki avukatları, sanık E.Ö. ve sanık avukatları dinlendi.

Firari sanıkların avukatı Ersan Şen duruşmaya katılmazken duruşmaya katılan tek sanık E.Ö. kolon, kiriş kesme iddialarını reddetti. Müşteki avukatları ise belgelerin, kanıtların ve tanıkların varlığına dikkat çekerek sanıkların olası kast üzerinden işlem görmeleri isteminde bulundu.

‘MAHKEME GÖRMEK İSTEMEDİ’

Mahkeme heyeti, sanık F.Ö., E.Ö. ve N.A’ya beraat, Y.Ş.Y’ye 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Firari sanıklar A.D.S. ve H.H.S’nin dosyası ise davadan ayrıldı. Karar sonrası salonda arbede yaşandı. Kayıp yakınları sinir krizi geçirdi. Salon polis tarafından boşaltıldı. Depremzedeler adliye çıkışı gözyaşları içinde yaptıkları açıklamada karara tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını Seçkin Şahin şunları söyledi: “6 Şubat’ı bir kez daha yaşadık. Bu kararın talimatla verildiğini düşünüyoruz. Kararı üst mahkemeye götüreceğiz ve sorumlular hak ettiği cezayı alana kadar mücadele edeceğiz.”

‘ADALETE SIĞMAZ’

Raporların, belgelerin ve tanıklıkların görmezden gelindiğine dikkat çeken kayıp yakını avukatı Figen Peri de “Bu binada kolonun kesildiği de kesildiği yer de ortada. Mahkeme bu gerçeği görmezden geldi. Üzülerek belirtmek isterim ki mahkeme bu davada tarafsızlığını yitirdi. Adalete, vicdana sığmayan taraflı tavrıyla adeta suçluları akladı. Bugün bir kez daha yıkıldık. Ancak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.