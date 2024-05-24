6 ay ücretsiz izni reddeden emekçiler yerin 100 metre altında eylem yaptı: Madenden ‘zafer’ çıktı
Çorum’daki Alpagut Linyit Kömür Ocağı’nda çalışan işçiler, yan haklarına sahip olabilmek için Aralık 2023 itibarıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Maden-Sen’e üye oldu.
Sendikanın şubat
ayında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’ndan
yetki belgesi almasının
ardından işveren, Hacettepe
Üniversitesi Teknoloji
Transfer Merkezi’nden
aldındığını belirttiği raporla
birlikte madenin riskli
olduğunu dile getirerek
işçileri altı ay ücretsiz izne
çıkarmak istedi. Sendikal
faaliyetlerin başlamasının
ardından madenin “riskli”
çıktığını söyleyen işçiler
ise izinlerinin ücretliye
çevrilmesi ve ekmek
kapıları olan madenin
kapatılmaması için direnişe
başladı. 9 Mayıs’tan bu yana
direnen işçilere önceki gün
itibarıyla fesih ihbarnamesi
gönderildi. İhbarnamede,
“10 Mayıs 2024 tarihinden
9 Kasım 2024 tarihine kadar
faliyetlerin geçici olarak
durdurulmasına karar
verilmiştir” denildi.
İhbarnamenin ardından işçiler, önceki gün akşam saatlerinde direnişlerini madene taşıdı. Yaklaşık 100 metre derinlikteki madende nöbet tutmaya başlayan 78 işçi, işsiz kalmak istemediklerini belirterek eylem yaptı. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan müfettişler de dün denetim için alandaydı.
"İŞVERENLE ANLAŞILDI"
Konuya ilişkin
Cumhuriyet’e konuşan
Dev Maden-Sen’den
Haluk Özsoy, işveren
tarafından maden işçilerine
“Sendikadan istifa edin, sizi
başka yere alalım” baskısı
yapıldığını söyledi. Özsoy
akşam saatlerinde yaptığı
açıklamada ise işçilerin
yaklaşık 24 saat süren
eylem sonrası madenden
çıktıklarını belirterek
“İşveren ile anlaşma
sağlandı. Mücadelemiz
kazanımla sonuçlandı” dedi.
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