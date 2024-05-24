6 ay ücretsiz izni reddeden emekçiler yerin 100 metre altında eylem yaptı: Madenden ‘zafer’ çıktı

Çorum’daki Alpagut Linyit Kömür Ocağı’nda çalışan işçiler, yan haklarına sahip olabilmek için Aralık 2023 itibarıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Maden-Sen’e üye oldu.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 24.05.2024 - 04:00
6 ay ücretsiz izni reddeden emekçiler yerin 100 metre altında eylem yaptı: Madenden ‘zafer’ çıktı
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Sendikanın şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesi almasının ardından işveren, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi’nden aldındığını belirttiği raporla birlikte madenin riskli olduğunu dile getirerek işçileri altı ay ücretsiz izne çıkarmak istedi. Sendikal faaliyetlerin başlamasının ardından madenin “riskli” çıktığını söyleyen işçiler ise izinlerinin ücretliye çevrilmesi ve ekmek kapıları olan madenin kapatılmaması için direnişe başladı. 9 Mayıs’tan bu yana direnen işçilere önceki gün itibarıyla fesih ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede, “10 Mayıs 2024 tarihinden 9 Kasım 2024 tarihine kadar faliyetlerin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

İhbarnamenin ardından işçiler, önceki gün akşam saatlerinde direnişlerini madene taşıdı. Yaklaşık 100 metre derinlikteki madende nöbet tutmaya başlayan 78 işçi, işsiz kalmak istemediklerini belirterek eylem yaptı. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan müfettişler de dün denetim için alandaydı.

"İŞVERENLE ANLAŞILDI"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Dev Maden-Sen’den Haluk Özsoy, işveren tarafından maden işçilerine “Sendikadan istifa edin, sizi başka yere alalım” baskısı yapıldığını söyledi. Özsoy akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise işçilerin yaklaşık 24 saat süren eylem sonrası madenden çıktıklarını belirterek “İşveren ile anlaşma sağlandı. Mücadelemiz kazanımla sonuçlandı” dedi.


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