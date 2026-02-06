6 Şubat depremlerinin 3. yılı... Özgür Özel, Adıyaman’da sessiz yürüyüşe katıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında yaşamını yitirenler Adıyaman’da sessiz yürüyüş ile anıldı.

Gün boyu Adıyaman’da ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürüyüş öncesi Adıyaman Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan "Unutmayacağız Çadırı"nı ziyaret etti.

Özel, burada Anı Defteri’ni imzaladı.

"BUNDAN SONRA DA ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Özel Anı Defterine şunları yazdı:

"6 Şubat felaketinin üçüncü yılında yitirdiğimiz tüm canlarımızı rahmetle ve derin bir hüzünle anıyorum. Depremin üçüncü yıl dönümünde geçen yıl olduğu gibi yine Adıyaman'dayız. Günlerdir deprem bölgesinde vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor, acılarını paylaşıyoruz. Aradan geçen üç yıla rağmen sorunların ve ihtiyaçların devam ettiğini yerinde gördük. Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ve ekibinin gayretlerine ülkemizin dört bir yanından belediyelerimizin bu şehre hizmetlerine bir kez daha memnuniyetle tanık olduk. Bu şehirde kim taş üstüne taş koymuşsa Allah ondan razı olsun. Yaraları tamamen sarmak, Adıyaman'ı ayağa kaldırmak hem devletin hem de siyasetin bu topraklara olan borcudur. Bunun için hep birlikte dayanışma içinde bunun için hep birlikte dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz her türlü zorluğu aşmamızdaki en büyük gücümüz olacak. Adıyaman'ı yalnız bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız."

"KARALAR'IN TAHLİYESİ BÜYÜK BİR HAKSIZLIĞIN SONA ERMESİDİR"

Gazetecilerin sorusu üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaların tahliyesine ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi:

"Bugün için doğru bir karardır ama 212 gün boyunca yapılmış büyük bir haksızlığın sona ermesidir. Zeydan Beyi 212 dakika Adana'ya hizmetten alıkoyan ne varsa Adana'ya ihanettir ve büyük bir haksızlıktır. Yarından itibaren görevinin başına dönecek, kaldığı yerden devam edecektir. Zeydan Karalar'a verilen kararın 20 Şubat tarihi itibariyle açıklanacak hukuki karar sürecinde tüm belediye başkanlarımız ve tüm belediye çalışanlarımız için de geçerli olmasını ümit ediyoruz. Esas olan tutuksuz yargılamadır. Yargılanmaktan çekindiğimiz ve veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Onun için kendine güvenen tutuksuz yargılama yapsın, kendine güvenen yargılamayı televizyonlardan canlı yayınlanmasına imkan tanısın."

BİNLERCE KİŞİ 3 YILDIR 4.17'Yİ GÖSTEREN SAAT KULESİNE YÜRÜDÜ

03.40’ta başlayan yürüyüş öncesi Atatürk Bulvarı kısmi olarak trafiğe kapatılırken binlerce kişi gece yarısından itibaren valilik ve duran saat kulesi önünde toplandı.

Adıyaman Valiliği önünde başlayan yürüyüşün önünde deprem arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli ve Zonguldak’tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri yer aldı. 6 Şubat’ta deprem nedeniyle 04.17’de duran ve Adıyaman'ın simgesi haline gelen saat kulesine kadar süren yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve birçok milletvekili, siyasetçi katıldı.

Adıyaman Valiliği önünde toplanan binlerce kişi ellerinde karanfiller ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş boyunca gözyaşlarını tutamayan yurttaşlar sık sık "Sesimi duyan var mı?" ve "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganlarını attı.

Adalet Peşinde Aileleri ise yürüyüş boyunca "Afet değil katliam, adalet istiyoruz" pankartıyla yürüdü.

Özgür Özel ve beraberindeki heyetin saat kulesine gelmesiyle birlikte yaşamını yitirenler için Kur’an okundu. Deprem anı olan 04.17’de yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapılırken birçok kişinin gözyaşı döktüğü görüldü.

Yaşamını yitirenler ve yaralılar için edilen duaların ardından Özel ve beraberindeki heyet saat kulesine karanfiller bıraktı.