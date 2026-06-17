6 yaşındaki çocuğunu 'evlendiren' Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi: Kararı 'cemaat' duyurdu, 'Cübbeli Ahmet' Yeni Şafak'a teşekkür etti

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile Fatma Gümüşel'in, 6 yaşından itibaren kızları H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli'nin; 'dini nikah' adı altında cinsel istismarına maruz bırakmaları nedeniyle aldıkları hapis cezalarının İstinaf tarafından az bulunarak bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklanmıştı.

Mahkeme, Yusuf Ziya Gümüşel'e 19 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Kadir İstekli'ye çocuğun nitelikli cinsel istismarından 21 yıl, zincirleme şekilde cinsel saldırı suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 37 yıl hapis cezası vermişti.

Yusuf Ziya Gümüşel'in adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kararı 'cemaat' sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada "Emeği geçen yetkililere teşekkür ederiz” dendi.

'CÜBBELİ AHMET' YENİ ŞAFAK'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' ismi ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise kararı 'sevinçle' karşıladı.

'Cübbeli Ahmet' şunları yazdı:

"Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak câmiasına ve en büyük yardım olarak duâlarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesîleyle teşekkürü bir borç bilirim."