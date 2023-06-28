‘6284’ü yok etmek için kolları sıvadılar’

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı sonrası 6284’ün temellerinin boşaltıldığını söyleyen Taşcıer, “Çünkü kanunun daha ilk maddesi, ‘Bu kanun İstanbul Sözleşmesi’ni temel alır’ diyordu. AKP’li kadın milletvekilleri Erdoğan’ın fesih kararı sonrası kadınları rahatlatmak için 6284’e sarılmışlardı.

'GERİCİLER CESARETLENDİ'

Biz de o gün demiştik ki ‘İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım attınız, sırada 6284, nafaka hakkı, Medeni Kanun, kadın-erkek eşitliği var.’ Sözleşmeden çekilme kararı kadın ve medeniyet düşmanlarını güçlendirdi ve cesaretlendirdi. AKP ve ortakları olarak parlamentoya sokulan Hizbullah ile Yeniden Refah el ele 6284’ü yok etmek için kolları sıvadı” dedi.

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Buna karşı mücadele vereceklerini belirten Taşcıer, “Türkiye’nin en örgütlü toplumsal hareketi olan kadın mücadelesi, gerek sokaklarda gerekse bizler aracılığıyla parlamentoda veriliyor. Bu karanlığa asla teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde KEFEK’in ele alması gereken konulara değinen Taşcıer, ilk olarak komisyonun daha etkili bir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Komisyonun özellikle geçen dönem toplantı bile yapmaz hale geldiğini söyleyen Taşcıer şöyle konuştu: “Kanun teklifleri görüştürülmüyor. Bu dönem bunun değişmesini istiyoruz. Bu süreçte Türkiye’nin en önemli konusu ‘kadınlar’ olacak. Öncelikli konu İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının masaya yatırılması olmalı. Kadın haklarına yönelik kapsamlı saldırılar, kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken gerçek manadaki önlemler, kız çocuklarının istismarını yasallaştırmaya yönelik çabalara karşı tavır konulması...

Bakın kendi çocukları için kariyer düşünenler, başkalarının çocuklarının 14- 15 yaşında ‘evlendirilmesinin’, yani aslında cinsel istismara uğramasının önünü açmaya çalışıyor. KEFEK bunları konuşmalı.”

KELEPÇELİ UZAKLAŞTIRMA

Komisyonda bekleyen yasa tekliflerine ilişkin ise Taşcıer, şunları kaydetti:

“Kanun tekliflerimiz komisyon raflarında bekletile bekletile toz tuttu. Örneğin benim elektronik kelepçelerin 6284 kapsamındaki, şiddet uygulayanlar hakkında verilen ‘yaklaşmamaya’ dair önleyici tedbir kararlarında kesin olarak kullanılmasına dair teklifim var. Bu dönemde de tekrar Meclis Başkanlığı’na sundum. Maalesef elektronik kelepçe kararı hakimlerin keyfine bırakılmış durumda. Çoğu da bu yönde bir kararı vermiyor ve ölüm tehditleri alan kadınlar göz göre göre öldürülüyor. Ben komisyonumuza çağrı yapıyorum, gelin bu teklifimi değerlendirelim, görüşelim. Gerekirse ben çekeyim, bu teklifi siz verin, sizin imzanızla geçmiş olsun. Önemli olan kadın cinayetlerini önlemek.”