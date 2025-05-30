68 gündür tutuklu olan 14 genç, Silivri'de hakim karşısında

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 14’ü 68 gündür tutuklu 16 gencin davasında ilk duruşma, bugün İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor Duruşma, Silivri’de, Marmara Cezaevi 2 no’lu duruşma salonunda yapılıyor.

AİLELERDEN ÇOCUKLARINA ALKIŞ

Gençlerin tamamı duruşma salonuna gelirken, aileleri alkışlarla karşıladı.

Duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Trabzon Milletvekili Avukat Sibel Suiçmez, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İstanbul Barosu avukatları ve birçok yurttaş izliyor. Duruşma kimlik tespitiyle başladı ve bir süre sonra savunmalara geçildi.

“Cumhurbaşkanı aleyhine slogan atanların yanında bulunmak” suç sayıldı

14'ü tutuklu 16 gencin iddianamesi olaydan 45 gün sonra hazırlanmıştı. İddianamede, 16 kişi için TCK'nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamedeki “Şüphelilerin, Cumhurbaşkanı aleyhine hakaret içeren slogan atan grubun yanında durmalarının Cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında değerlendirilebileceği kanaatine varılmakla” ibaresi dikkat çekmişti.