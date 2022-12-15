6'lı masa, AKP'nin Meclis'e getireceği anayasa değişikliğine temkinli yaklaşacak
AKP’nin hazırladığı ve “başörtüsü serbestisi” ile “ailenin korunmasına” yönelik düzenlemeler içeren anayasa teklifinde bütün olasılıklar “referanduma” açılıyor. 6’lı masa liderleri ise tuzağa düşmemek için konuyu ele alacak. Davutoğlu ise “Erdoğan referandumda ısrar etmezse destekleriz” dedi.
İktidar, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifini şubat ayında Meclis’e getireceğini söylerken 6’lı masanın da bu teklife karşı nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.
Yurttaşların önüne genel seçimler ile cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında, anayasa değişikliğiyle ilgili üçüncü bir sandığın konması ihtimalini 6’lı masanın kurmayları değerlendirdi.
"İKTİDARIN SON ÇARESİ"
Kurmaylar, “İktidar partisi özgürlükleri referandum konusu yaparak genel seçimlere malzeme yapmaya çalışıyor. Bu oyuna gelmemek lazım. İktidar seçimde başarının son çaresi olarak bu referandumu görebilir ancak ne yapacaklarını görmek için önce teklifin Meclis’te görüşülmesi gerekiyor. İktidar bu konudan kendine yine bir kutuplaştırma alanı çıkartmak istiyor” değerlendirmesini yapıyor.
Liderlerin konuyu Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılacak 6’lı masa zirvesinde ele alacağını söyleyen kurmaylar, “Ona göre de masadaki partiler hareket eder” bilgisini paylaşıyor.
ERDOĞAN’A ÇAĞRI YAPTI
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin kuruluşunun 3’üncü yılı nedeniyle yaptığı konuşmada konuyu değerlendirdi. Davutoğlu, “Başörtüsüne gelecek özgürlük konusunda atılacak her adımı destekleriz. Sayın Erdoğan’ın, ‘Bu anayasa değişikliği 400 oyla geçerse bunu referanduma götürmeyeceğim’ demesi lazım. Demez ve şüpheleri tırmandırırsa birilerinin ‘hayır’ demesinin dini vebali de onun üzerinde olur” ifadelerini kullandı.
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