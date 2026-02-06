7 ay sonra tahliye edildi: Zeydan Karalar Adana'da coşkuyla karşılandı!

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında yaklaşık 7 aydır tutuklu yargılanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye edilmesinin ardından İstanbul'dan Adana'ya gelen Karalar, havalimanında partililer ve yurttaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Karşılamaya CHP'li yöneticiler, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havalimanında sloganlar atan yurttaşlar, Karalar'a sevgi gösterisinde bulundu.

"ZEYDAN KARALAR ADANA'SINA, ADANA DA ZEYDAN BAŞKANINA KAVUŞTU"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, karşılamada yaptığı açıklamada, tutukluluğun başından beri hukuksuz olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Zeydan Karalar Adana'sına, Adana da Zeydan Başkanına kavuştu. Mutluyuz tabii. Diğer belediye başkanlarımızın da tahliye edilmesini dilerdik. Er ya da geç onlar da gelecek. Biz en başından beri şunu söylüyorduk: Burada açık bir hukuksuzluk vardı. Soruşturma açılacaksa açılsın; buna kimsenin itirazı yok. Ama tutukluluk kabul edilebilir bir durum değildi. Nihayet mahkeme doğru bir karar verdi ve Zeydan Başkanımızı bize kavuşturdu. Umuyorum ki diğer belediye başkanlarımıza da en kısa sürede kavuşuruz. Bugün, anma gününde bile Adana’da insanların bu kadar coşkuyla başkanlarını karşılaması iktidara güçlü bir mesajdır. Halkın iradesine karşı yapılan bu tür uygulamaların ne kadar yanlış olduğu açıkça görülüyor. Siyaset, halktan kopuk yapılamaz. Bu halk yıllarca iktidara oy verdi; bugün de Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veriyor. Bunun olgunlukla karşılanması gerekir."

"ARKADAŞLARIMIZ ZEYDAN BAŞKANA KAVUŞMAK İÇİN UYUMADILAR"

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Arkadaşlarımız bugün uyumadılar Zeydan Başkana kavuşmak için. Kolay değil, büyük bir özlem var. Zeydan Başkan ailesine, Adanalılara, Adana’ya kavuşacak. Hepimiz çok mutluyuz. Diğer belediye başkanlarımızın da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmasını diliyoruz." dedi.

"TUTUKLU YARGILAMA DOĞRU DEĞİLDİR; ESAS OLAN TUTUKSUZ YARGILAMADIR"

Havalimanı çıkışında konuşan Zeydan Karalar, Adanalıların kendisine sahip çıktığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ben Adana için ne yaptıysam feda olsun. Bu süreçte Adanalılar büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Başkanlarına nasıl sahip çıkılır, tüm Türkiye'ye gösterdiler. Gençlerimiz 212 gündür ayakta. Haklı olduğumuza inandıkları için hep yanımızda oldular. Hepsini çok seviyorum. Canım Adana, canım Adanalılar. Başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, MYK üyelerimize, milletvekillerimize ve destek veren tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Dileğimiz, diğer arkadaşlarımızın da kısa sürede özgürlüklerine kavuşmasıdır. Hukuka olan inancımızı kaybetmemeliyiz. Sabrın sonu selamettir. Yargılanmaktan hiçbir zaman kaçmadık. Ama tutuklu yargılama doğru değildir; esas olan tutuksuz yargılamadır. Adana'da yapacak çok işimiz var. Büyükşehir Belediyesi bu süreçte hizmete ara vermedi. Bundan sonra da kol kola, Adana'da ne eksik varsa imkanlarımız çerçevesinde çözeceğiz."