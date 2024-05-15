72 cana mezar olan Isias Otel davasında aileler ‘16 saniyenin hesabını versinler’ tepkisi gösterdi: Çocuklar ölmesin
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya, “Bilirkişilerin işlerini tam yapacağına ve hukuka güveniyoruz” ifadelerini kulandı.
Depremde KKTC vatandaşı sporcuları ve rehberlerin de içinde bulunduğu 72 kişiye mezar olan Isias Otel davasında yeni bilirkişi raporu Dokuz Eylül Üniversitesi’nden istendi. 6 Şubat depremlerinde yıkılan Isias Grand Otel davasında ikinci duruşma 26 Nisan’da görülmüş ve duruşmada görüş bildiren uzmanların tespitleri sonrası yeniden bilirkişi raporu talep edilmişti. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni bir bilirkişi raporunu Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hazırlamasına karar verdi. 3 Haziran’da görülecek üçüncü duruşma öncesi ilgili dosyalar üniversiteye gönderildi.
Depremde yaşamını yitirien sporcular adına kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, raporun davadaki etkisine dikkat çekti. “Bilime, hukukun üstünlüğüne inanmak istiyoruz. Konusunda uzman kişilerin Isias Otel’de yaşanan cinayeti tüm gerçekliği ile bir kez daha mahkemeye göstereceğine inanıyoruz” diyen Karakaya, “16 saniyede yıkılan ve sevdiklerimize mezar olan bu kum yığının bilim ile bir açıklaması var ve bilirkişilerin bu gerçekle davaya katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.
"GELECEK KUMA GÖMÜLDÜ"
Bu davanın hem KKTC
hem de Türkiye’nin davası
olduğuna dikkat çeken
Karakaya, sözlerine şöyle
devam etti:
“Depremdeki kayıpların
nedeni binaların usulsüz
yapımıydı. Isias da bunun
en önemli örneklerinden
birisi. Yaşları 11-16 arasında
değişen sporcu çocuklarımız,
ailelerimiz, öğretmenlerimiz
ve turist rehberi
gençlerimizi kaybettik.
Geleceğimizi kuma gömen
ve Isias’ın yapımında
sorumlu herkes ve bunu
bile isteye yaptılar. Bu
davadan olası kast suçuyla
en ağır cezalar verilmeli ki
çıkacak emsal kararla başka
çocuklar, gençler ölmesin.
Bu dava geleceğimizi bu
kötü insanların elinden
kurtarmak için sürüyor.
İnanıyoruz ki Şampiyon
Meleklerimiz Türkiye’de
bazı şeylerin değişmesini
sağlayacaklar.”
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı polislere yakalandı!
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer
- Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!