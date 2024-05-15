72 cana mezar olan Isias Otel davasında aileler ‘16 saniyenin hesabını versinler’ tepkisi gösterdi: Çocuklar ölmesin

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya, “Bilirkişilerin işlerini tam yapacağına ve hukuka güveniyoruz” ifadelerini kulandı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 15.05.2024 - 04:00
72 cana mezar olan Isias Otel davasında aileler ‘16 saniyenin hesabını versinler’ tepkisi gösterdi: Çocuklar ölmesin
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Depremde KKTC vatandaşı sporcuları ve rehberlerin de içinde bulunduğu 72 kişiye mezar olan Isias Otel davasında yeni bilirkişi raporu Dokuz Eylül Üniversitesi’nden istendi. 6 Şubat depremlerinde yıkılan Isias Grand Otel davasında ikinci duruşma 26 Nisan’da görülmüş ve duruşmada görüş bildiren uzmanların tespitleri sonrası yeniden bilirkişi raporu talep edilmişti. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni bir bilirkişi raporunu Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hazırlamasına karar verdi. 3 Haziran’da görülecek üçüncü duruşma öncesi ilgili dosyalar üniversiteye gönderildi.

Depremde yaşamını yitirien sporcular adına kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, raporun davadaki etkisine dikkat çekti. “Bilime, hukukun üstünlüğüne inanmak istiyoruz. Konusunda uzman kişilerin Isias Otel’de yaşanan cinayeti tüm gerçekliği ile bir kez daha mahkemeye göstereceğine inanıyoruz” diyen Karakaya, “16 saniyede yıkılan ve sevdiklerimize mezar olan bu kum yığının bilim ile bir açıklaması var ve bilirkişilerin bu gerçekle davaya katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

"GELECEK KUMA GÖMÜLDÜ"

Bu davanın hem KKTC hem de Türkiye’nin davası olduğuna dikkat çeken Karakaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Depremdeki kayıpların nedeni binaların usulsüz yapımıydı. Isias da bunun en önemli örneklerinden birisi. Yaşları 11-16 arasında değişen sporcu çocuklarımız, ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve turist rehberi gençlerimizi kaybettik. Geleceğimizi kuma gömen ve Isias’ın yapımında sorumlu herkes ve bunu bile isteye yaptılar. Bu davadan olası kast suçuyla en ağır cezalar verilmeli ki çıkacak emsal kararla başka çocuklar, gençler ölmesin. Bu dava geleceğimizi bu kötü insanların elinden kurtarmak için sürüyor. İnanıyoruz ki Şampiyon Meleklerimiz Türkiye’de bazı şeylerin değişmesini sağlayacaklar.”


 


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