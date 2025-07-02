74 gündür tutuklu olan tekstil işçisine 'Cumhurbaşkanına fiili saldırı' suçundan iddianame!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşması sırasında "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açtığı ve elindeki telefonu platforma doğru attığı için 74 gündür tutuklu bulunan 3 çocuk babası tekstil işçisi N.K. (44) hakkında “Cumhurbaşkanına fiili saldırı” suçundan iddianame düzenlendi.

İddianame İstanbul Adliyesi 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 23 Eylül'de görülecek.

N.K. hakkında bir diğer iddianame ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla düzenlendi. İddianame Bakırköy Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Bu dosyanın duruşması ise 16 Temmuz'da görülecek.

NE OLMUŞTU?

Daha önce de AK Parti binaları yakınlarında eylemler yapan tekstil işçisi N.K., 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen açılış töreni sırasında Erdoğan'ın konuşma yaptığı platforma doğru cep telefonunu atıp "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde bir yazıyı gösterdiği için alanda bulunan görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede gözaltına alınmış ve emniyete götürülmüştü.

İfadelerinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle sesini duyurmak istediğini söylediği öğrenilen işçi, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "basit yaralama" suçlamasıyla İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

N.K. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ayrıca bir soruşturma başlatılmış ancak bu dosyadan takipsizlik kararı çıkmıştı. Evin geçimini sağlayan tek kişi olan N.K.’nin tutukluluğuna yapılan itirazlar ise reddedilmişti.