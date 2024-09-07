7.4 milyar TL’lik TOKİ ihaleleri gözde şirketler ile bilindik isimlere verildi

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

Kamu ihalelerinde tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) birçok kentte konut yapımı için ihaleye çıktı. Bu ihaleler kapsamında iktidarda yakın şirketlere milyarlarca liralık ihale verildi. Adana Çukurova’da Söğütlü Mahallesi 2. etapta 980 adet konut yapımı işi için TOKİ, 1 Ağustos’ta ihaleye çıktı. İhaleyi 2 milyar 343 milyon TL’ye Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Saray’ın gözde şirketleri arasında yer alan REC Uluslararası İnşaat’ın pandemi döneminde “45 günde” inşa ettiği Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı geçtiğimiz günlerde çökmüş, burada tedavi gören bir bebek yaşamını yitirmişti. Rönesans Holding’e bağlı söz konusu şirket Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı da inşa eden şirket olarak biliniyor.

KURUM’U TEBRİK ETTİ

Diyarbakır Bağlar’da Karacadağ mevkisine yapılması planlanan 976 adet konut yapımı için ise TOKİ 9 Ağustos’ta ihaleye çıktı. Bu ihaleyi 2 milyar 145 milyon TL’ye Özkılıç Yapı İnşaat şirketi aldı. Şirketin sahibi Aziz Özkılıç, Diyarbakır’da AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Özkılıç, Murat Kurum’un yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na getirilmesi sonrası, “Çok doğru bir tercih” açıklamasında bulundu.

Malatya’da ise 1048 adet konut yapımı için ihaleye çıkıldı. İhaleyi AKP’nin kurucularından eski Bakan Hüseyin Çelik’in “değerli dostum” dediği Nazmi Coşar’ın şirketi Leda Yapı aldı. Bu ihalenin toplam bedeli ise 2 milyar 938 milyon TL. Leda Yapı, 2011 yılından bugüne kadar 37 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 13 milyar 891 milyon 111 bin TL. Bu ihalelerin tamamı rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen pazarlık usulüyle yapıldı.