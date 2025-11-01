8 FETÖ şüphelisi, Yunan adalarına kaçmaya çalışan yakalandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.11.2025 17:51:00
Bodrum'da "FETÖ üyesi oldukları" gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2'si albay, 4'ü üsteğmen, 2'si astsubay olmak üzere 8 şüpheli ile 1 organizatör, Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit etti. Türk kara sularını terk etmeye çalışan bot, ekiplerce durduruldu. Botta bulunan 9 kişi, gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede; 8 şüphelinin "FETÖ/PDY üyesi oldukları" gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2'sinin albay, 4'ünün üsteğmen, 2'sinin astsubay, 1 kişinin ise organizatör olduğu belirlendi. Şüphelilerin Aydın’ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmek üzere denize açıldıkları tespit edildi.

Ayrıca 8 şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

