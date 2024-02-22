'8. Yargı Paketi' tartışma yarattı
Kamuoyunda “8. Yargı Paketi” olarak bilinen ve AKP’nin “cezasız kimsenin kalmayacağı, toplumdaki cezasızlık algısının düzelmesi” amacıyla TBMM’ye sunduğu Ceza Muhakemesi Yasası’nda değişiklik öngören teklifin, dün, TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerinde muhalefet ile AKP’li milletvekilleri arasında “cezasızlık” tartışması çıktı.
DEM Partili Zülküf Uçar, “işkence ve kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının cezasızlık oluşturacağını” ve “çocuk istismarı ve benzer suçlarda da uygulanmayacağını” iddia edince, iktidar milletvekillerinden tepki geldi.
CHP’li Gizem Özcan da hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesine ilişkin “Henüz açıklanmamış bir hüküm varken birkaç açıklanmış hüküm bulunmazken, dosyanın esasına bağlı olan müsadere (mülkiyetin devlete geçirilmesi) kararının uygulanabileceğinin kabulü doğru değildir” dedi.
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‘ANAYASAYA AYKIRI’
Türkiye Baralor Başkanı Erinç Sağkan da pakette getirilen Tazminat Komisyonu’ndan endişe ettiklerini, “yargı yetkisinin komisyona devrinin anayasaya açıkça ihlal olduğunu” vurguladı.
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