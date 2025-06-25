83 kişiye mezar olmuştu... Ebrar Sitesi Selam Apartmanı davasında karar!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 blokunun yıkıldığı Ebrar Siteleri'nde bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor.

Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'nda 83 kişi yaşamını yitirdi ve 11 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ahmet Özdemir ve Süleyman Özdemir, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ve statik fenni mesul Ercan Gök hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

KARAR VERİLDİ

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına depremde yakınlarını kaybedenler, başka bir deprem dosyasından tutuklu sanık Sıtkı Okumuş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müştekiler ve müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ve statik fenni mesul Ercan Gök'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Müteahhit Ahmet Özdemir beraat ederken, firari sanık müteahhit Süleyman Özdemir’in dosyası ayrıldı.

Öte yandan sanık Ercan Gök hakkında tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarıldı.