9 kişi ölmüştü: İddianame, 3 yıl sonra hazırlandı

En az 53 bin yurttaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yılı aşkın süre geçmesinin ardından iddianameler beklenirken, "adalet" arayan ailelerin mücadelesi sürüyor.

Depremde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Alitaşı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın yıkılması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın sahibi Abuzer Yapıcı ile betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Mahmut Nedim Karakaş hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırladı.

"ASLİ KUSURLU" SANIKLAR: "BİNANIN DEPREMDE ÇÖKMESİNDE BİR KUSURUMUZ YOK"

İddianamede, "Söz konusu binanın yıkılmasında kusuru bulunanların tespiti amacıyla dosyanın kül halinde Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne gönderildiği, burada hazırlanan kusur raporuna göre binanın yıkılmasında betonarme proje müellifinin, fenni mesulün ve yapı sahibinin 'asli kusurlu' olduğunun tespit edildiği" aktarıldı ve sanıkların alınan ifadelerinde, "Binanın depremde çökmesinde bir kusurumuz yok, üzerimize atılı suçlamayı kabul etmiyoruz" dedikleri kaydedildi.

"KUSURLU" BULUNAN KAMU GÖREVLİLERİNİN DOSYASI AYRILDI

İddianamenin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; şüphelilerin binanın yapım tarihinde geçerli olan ilgili mevzuata yeterince uymadıkları, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlu bulundukları, dosya arasında bulunan bilirkişi raporunda da görüleceği üzere şüpheli Mahmut Nedim Karakaş'ın proje ve yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliği, statik proje içeriğinin yetersiz olması, statik hesap raporunun ve zemin raporunun olmaması gibi sebeplerle; şüpheli Abuzer Yapıcı'nın ilave normal katlarda proje dışında oda ve balkon yapmak, proje ve uygulama arasında farklılık bulunması, yeterli kontrollerin yapılmaması gibi sebeplerle binanın yıkılmasına ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 4 müştekinin yaralanmasına neden olmuşlardır.

Böylelikle şüphelilerin proje aşamasında ve yapım aşamasında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri, öngörülen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istenmeyen ancak öngörülebilen mevcut sonucun gerçekleşmesinde etkili oldukları, bu nedenle şüpheliler hakkında 'bilinçli taksir' koşullarının oluştuğu ve üzerlerine atılı suçları işledikleri hususunda kamu davası açmaya yarar yeterli delilin bulunduğu, bilirkişi raporuna göre kusurlu olduğu belirtilen Adıyaman Belediyesi ilgili birimlerde görevli memurlar hakkında tefrik kararı verilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/5236 sayılı dosyasından ayrıca soruşturma yürütüldüğü tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

İddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk duruşması 9 Eylül'de görülecek.