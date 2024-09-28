96 kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı davasında tarihi bir karar verildi

Yayınlanma: 28.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.09.2024 - 04:00

Kahramanmaraş depremlerinde 96 kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı davasında karar açıklandı. Sanık Hasan Alpargün’e 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi.

Yargılamaları süren deprem davalarında en önemli gelişme dün Adana’da yaşandı. Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan ve depremde yıkılarak 96 kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı davasında karar açıklandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dördüncü duruşma sonunda mahkeme, sanıklardan müteahhit Hasan Alpargün’ün, 96 kişiyi olası kast ile öldürdüğüne hükmetti. Alpargün 17’si ağırlaştırılmış 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılırken kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

‘TÜRKİYE İÇİN YENİ DÖNEM’

Karar sonrası kayıp yakını ve dava avukatı Beşir Ekinci Cumhuriyet’e konuştu. Mahkemenin verilebilecek en iyi kararı verdiğini ve bu kararın tüm deprem davaları için emsal olduğuna dikkat çeken Ekinci, “Türkiye için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak, tüm dosyaları etkileyecek bir karar verdi mahkeme. Ceza olası kasttan verildi, çocuklar için ayrı kadınlar için ayrı taksim ederek karar verildi ve de mahkeme hiçbir takdir indirimi kullanmadı” dedi. Kayıp yakınlarının, avukatlarının ve hukuka bağlı insanların mücadelesiyle bir tarih yazıldığını vurgulayan Ekinci, sözlerine şöyle devam etti:

“Bundan sonrası mücadelemiz, tüm deprem davalarında aynı sonuç çıkması ve tüm sorumluların hak ettikleri cezaları alması için olacak. Hem kayıp yakınlarının içlerinin bir nebze soğuması hem de başka depremlerde başka ailelerin de aynı acıları yaşamaması için elimizden geleni yapacağız.”