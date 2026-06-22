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A Milli Takım'a eleştiriler 'rahatsız' etti: Hacıosmanoğlu, Akın Gürlek'ten 'yasa' istedi

A Milli Takım'a eleştiriler 'rahatsız' etti: Hacıosmanoğlu, Akın Gürlek'ten 'yasa' istedi

22.06.2026 13:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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A Milli Takım'a eleştiriler 'rahatsız' etti: Hacıosmanoğlu, Akın Gürlek'ten 'yasa' istedi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım’a yönelik eleştirilere ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yasa çıkartmasını istedi. Hacıosmanoğlu'nun açıklamasındaki "Beraber İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum" ayrıntısı dikkat çekti.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki başarısızlığının ardından gelen eleştirilere Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yasa isteyerek yanıt verdi.

2 maçta 0 gol ve 0 puan ile Dünya Kupası'ndan elenen A Milli Takım'a yönelik eleştiriler Hacıosmanoğlu'nu 'rahatsız' etti.

"Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız" diyen Hacıosmanoğlu "Bunlarla ilgili acilen kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

"BUNLARLA İLGİLİ ACİLEN KANUNİ BİR DÜZENLEME GEREKİYOR"

Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanlığına görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Ama elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım; dünyadaki bütün örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum."

İlgili Konular: #TFF #milli takım #A Milli Takım #Akın Gürlek #İbrahim Hacıosmanoğlu