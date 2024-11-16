A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: İktidarı bütün aktifiyle, pasifiyle devralıyorum

Yayınlanma: 16.11.2024 - 20:15

Güncelleme: 16.11.2024 - 20:16

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluşmak üzere geldiği Bursa'da konuştu.

"PARTİ KURMANIN ZAMANI MI?"

Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısın eleştiren Yavuz Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi bize diyorlar ki 'Bir parti kurmanın zamanı mı?' Değil mi? 22 yıldır iktidarda her şeyi yapma kudreti var. Yapılamamışın yükü milletin omuzlarında. Kürsülere çocuklarımızın katili davet ediliyor. İyi mi. Beka problemimiz var. Bu kadar sevilmenin, bu kadar desteklenmenin, bu kadar umutla beklemenin bedeli, böyle ödetilmemeliydi millete. Onların ayıbının da mesuliyetini omuzlarımıza alarak konuşuyoruz. AK Parti'nin yapamadıklarını, MHP'nin yapmak zorunda olduğu halde yapmadıklarının da mesuliyetini üstümüze alıyoruz."

‘BU BİZİM NESLİMİZİN SON SİYASİ VİRAJI’

Ağıralioğlu, AKP ve MHP'nin yapması gerekip de yapmadıklarının da mesuliyetini alarak siyaset yapacağını belirterek, "Cumhuriyet, Osmanlı'yı nasıl ki bütün aktifiyle, pasifiyle almışsa, nasıl ki bütün kurumsal varlığı ve borçlarıyla devralmışsa, ben de iktidarı bütün aktifiyle, pasifiyle devralıyorum. Bizim siyasi partimizin 200 sene, 250 sene insan ömrüyle birleşmiş bir imkanı olsaydı, bir 5-10 sene lezzetli kavga edebilirdik. Ama ömrümüz bitti. Siyaset için derler ki çok uzun soluklu bir iştir. Bizim uzunu gitti, soluğu kaptı. Şimdi bu son soluk bizim, millete nefes olsun isteriz. Uzunu bitmiş de soluğu kalmış bu mücadelenin, milletin umudu olsun isteriz. Bu son viraj. Bizim neslimizin son siyasi virajı" dedi.