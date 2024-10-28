Yavuz Ağıralioğlu partisini resmen kurdu: 'Bir memleket mücadelesi başlatıyoruz'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:20

Güncelleme: 28.10.2024 - 16:40

İYİ Parti’den istifa eden eski sözcü ve genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, uzun süredir gündemde olan siyasi hareketini resmen başlattı. Anahtar Parti’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunulurken, partinin kuruluşu için yapılan basın toplantısında Ağıralioğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlukları aşmaya yönelik 'bir memleket mücadelesi' başlattığını ilan etti.

Ağıralioğlu, konuşmasında Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ülkenin sorunlarına çözüm getirecek bir kadroyla yola çıktıklarını ifade etti. “Vatanımızı hiçbir dünya heveslisinin oyuncağı etmeyeceğiz,” diyen Ağıralioğlu, siyasi oluşumun bir parti mücadelesinden çok bir “memleket sevdası” olduğunu vurguladı. Ağıralioğlu, Siyasi hedeflerinin, kişisel çıkarlar ve gündelik kavgalarla değil, milletin yararına odaklanmış çözümlerle şekilleneceğini ifade etti.

"GÜZEL KONUŞANLARIN DEĞİL, GÜZEL YAPANLARIN ZAMANI"

Konuşmasında Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal krizlere sıkıştığını belirten Ağıralioğlu, iktidarın "2023 hedefleri"ni gerçekleştiremediğini ve halkın geleceğe dair umutlarının zedelendiğini söyledi.

Ağıralioğlu, emeklilerden işçilere, gençlerden üreticilere kadar toplumun tüm kesimlerinin sıkıntılarla boğuştuğunu belirterek, "Artık güzel konuşanların değil, güzel yapanların zamanı geldi" dedi. Ağıralioğlu, ülkenin ekonomik zorluklardan özgürleşip güçlü bir geleceğe ulaşmasının mümkün olduğunu, bu sebeple siyasi tartışmalara ve kutuplaşmalara kapılmadan çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti.

"MEMLEKETİN KAYBEDECEK GÜNÜ YOK"

Ağıralioğlu, ülkenin çözülmemiş sorunlarının ertelenmeye devam etmesi durumunda çok daha büyük tehditlerin oluşacağı uyarısında bulunarak, "Ülkedeki sorunların siyasi çekişmelere kurban edilmeden, kararlılık ve cesaretle ele alınması gerektiğine değinen Ağıralioğlu, “Memleketin siyasi kavgalarla kaybedecek bir günü yok,” dedi.