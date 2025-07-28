AA duyurdu... İmamoğlu'nun 'yüksek lisans' diploması iptal edildi

CHP'li belediyelere yaptığı operasyonda tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan bir gün önce üniversite diploması iptal edilmişti.

Bugün AKP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş Yeni Şafak gazetesi Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasının da silindiğini iddia etti.

Yeni Şafak haberinde rektörlüğün şu ifadeleri kullandığını iddia etti:

"İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nden 1990 tarihinde usulsüz yatay geçiş yaparak mezuniyetleri ve diplomaları ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gibi gerekçelerle geri alınarak iptal edilen 28 kişiyle ilgili inceleme ve gerekli işlemlerin yapılması talep etti. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü de, İmamoğlu’nun, ‘lisans mezuniyet’ koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan ‘koşullarda eksiklik’ nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına” karar verdi. İmamoğlu’nun hazırladığı mezuniyet tezinin de YÖK Başkanlığı’na ait Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi."

ARŞİVDE DURUYOR

Öte yandan İmamoğlu'nun iki yüksek lisans tezi de YÖK'ün arşivinde olduğu görüldü.

Halk TV'nin edindiği bilgiye göre, yüksek lisans diploması iptal edilmedi. Diplomanın iptaline ilişkin ne avukatlara ne de İmamoğlu'na bir bildirim yapıldı. İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasının da e-devlet sisteminde yer aldığı ifade edildi.

ANADOLU AJANSI 'İPTAL EDİLDİ' DEDİ

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre ise İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyeti ve diplomasını, "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle iptal etti.