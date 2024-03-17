ABB Başkanı Yavaş ve CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Güner'den ortak çağrı: Çoğunluğu istiyoruz

Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:41

Güncelleme: 17.03.2024 - 12:41

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, Sokullu Mahallesi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. 31 Mart Yerel Seçimleri’ne iki hafta kala yapılan açılış, Ahmed Arif Parkı’nda mitinge dönüştü. Burada yaptığı konuşmada 5 yıl önce Ankara’nın tercihini Yavaş’tan yana kullanarak rantçı belediyeciliğe son verip, halkçı belediyeciliğe geçtiğinin altını çizen Güner, "Çankayalılar tüm baskılara ve tehditlere rağmen, ‘Oy vermezseniz hizmet yok’ diyen anlayışa rağmen Atatürk ve Cumhuriyet meşalesini elinden bırakmayan yiğit insanlar. Beş yıl önce sandığa gittik, bir tercihte bulunduk. Ankara’da vatandaşı tehdit eden, mahallesine göre ayıran, oy verip vermemesine göre hizmet götüren anlayışı tarihe gömdük” dedi.

'Umutsuzluğa yer yok'

Güner, Yavaş’ın şeffaf, katılımcı ve yurttaşa el uzatan sosyal belediyecilik anlayışı sayesinde Türkiye’ye örnek olacak şekilde dayanışmayı örgütlediğini vurgulayarak Ankara’da Yavaş’ın, tüm Türkiye’de de CHP’li belediye başkanlarının iktidar tarafından tahrip edilen yaşamı onardığını belirtti. Bu belediyelerin tüm baskılara ve engellemelere rağmen gencine, yaşlısına, emeklisine ve işçisine sahip çıktığını vurgulayan Güner, Çankaya’da gerçekleştireceği projeleri, yapacağı hizmetleri konuşan tek belediye başkanı adayı olduğunu vurguladı. Çankaya halkından da kararsız seçmeni ikna etmeleri konusunda destek olmalarını isteyen Güner, çıktıkları yolda umutsuzluğa, yılgınlığa ve çaresizliğe yer olmadığını, bu yolun cumhuriyetin, demokrasinin ve Atatürk’ün yolu olduğunu söyledi.





'Kimsenin aç kalmasına izin vermeyiz'

Yavaş ise 2019'daki seçimlerde kendisine oy vermeyenlerin keşke diyeceği bir çalışma gücüyle işe başladığını söyledi. ABB'nin 5 yıldır ortaya koyduğu projelerle ve çalışmalarıyla geçtiğimiz seçimde oy vermeyenlere ‘Keşke oy verseydik’ dedirttiğini vurgulayan Yavaş, insan odaklı bir belediyecilik anlayışını ortaya koyduklarının altını çizdi. Hükümet destekli belediyelerin daha iyi çalıştığını iddialarına yanıt veren Yavaş, işçilerinin parasını ödemeyen belediyelerin de aynı belediyeler olduğunu kaydetti. Hükümetin yapmış olduğu emekli maaşı zammına da dikkat çeken Yavaş, açlık sınırının 16 binden daha yüksek olduğunu ve 10 bin lira maaş alan emeklilere destek verdiklerini açıkladı. Emekli maaşı dışında geliri ve malı, mülkü olmayan emeklilerin belediyeye yaptıkları başvurular sayesinde şu anda 34 bin emekliye yardım ettiklerini belirten Yavaş, Ankara’nın sosyal belediyecilik ile tanıştığını söyledi.Yavaş, Güner’in ve diğer belediye başkanlarının çalışmaları ile Ankara’nın çok daha iyi bir geleceğe sahip olacağının sözünü verdi. Yaptıkları açık ihalelere ve geçirdikleri tüm teftişlere rağmen bir tek bürokratının dahi herhangi bir suçlamayla savcılığa ifade vermeye çağrılmadığını vurgulayan Yavaş, mal varlığını açıkladığının da altını çizerek; tüm kamu yöneticilerinin şeffaf olmak zorunda olduğunu belirtti.













